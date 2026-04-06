Los 8 signos que deben cumplir una misión del 6 al 10 de abril, según el horóscopo de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente laznó los horóscopos de la semana , con predicciones impactantes que tendrán todos, pero señaló a 8 signos porque podrían tener una llamada del universo que es muy importante: deben cumplir una misión a lo largo de estos días, a partir del 6 de abril de 2026.

De acuerdo con las visiones de la pitonisa cubana, Cáncer, Leo, Libra, Sagitario, Capricornio, Géminis, Tauro y Aries son los elegidos para el desarrollo personal, el crecimiento, la sanación y el éxito financiero. Esto fue lo que dijo:

Aries : Su misión es tomar decisiones y avanzar. Debe soltar culpas y remordimientos del pasado. La predicción es un periodo de abundancia y estabilidad económica

: Su misión es tomar decisiones y avanzar. Debe soltar culpas y remordimientos del pasado. La predicción es un periodo de abundancia y Tauro : Su misión es madurar y ser consciente de su tiempo. Mhoni enfatiza que el tiempo es su recurso más valioso y no debe desperdiciarlo. Predice mucha actividad laboral, ajustes de personal y un triunfo importante relacionado con ventas o negocios.

: Su misión es madurar y ser consciente de su tiempo. Mhoni enfatiza que el tiempo es su recurso más valioso y no debe desperdiciarlo. Predice mucha actividad laboral, ajustes de personal y un triunfo importante relacionado con ventas o negocios. Géminis : Su misión es tener autoridad y determinación para salir de su estancamiento. Debe dejar de lado el miedo al "qué dirán". La predicción apunta a nuevos negocios y crecimiento, siempre y cuando mantenga la privacidad sobre sus planes.

: Su misión es tener autoridad y determinación para salir de su estancamiento. Debe dejar de lado el miedo al "qué dirán". La predicción apunta a nuevos negocios y crecimiento, siempre y cuando mantenga la privacidad sobre sus planes. Cáncer : Su misión es formar un patrimonio y ver hacia el futuro. Debe dejar de pedir opiniones externas. La predicción es la consolidación de estabilidad y la llegada de una oferta laboral mejorada gracias a una figura de poder.

: Su misión es formar un patrimonio y ver hacia el futuro. Debe dejar de pedir opiniones externas. La predicción es la consolidación de estabilidad y la llegada de una oferta laboral mejorada gracias a una figura de poder. Leo : Su misión es reactivarse y no estancarse. Debe cuidar su brillantez de las envidias y enfocarse en su crecimiento. La predicción es una semana de mucha suerte y éxito profesional si se mantiene disciplinado.

: Su misión es reactivarse y no estancarse. Debe cuidar su brillantez de las envidias y enfocarse en su crecimiento. La predicción es una semana de mucha suerte y éxito profesional si se mantiene disciplinado. Libra : Su misión es encontrar su propia luz y dejar de sabotearse. Debe hacer un "inventario" de los últimos meses para eliminar lo que no le sirve. La predicción es la llegada de una oferta de trabajo inesperada y prosperidad económica.

: Su misión es encontrar su propia luz y dejar de sabotearse. Debe hacer un "inventario" de los últimos meses para eliminar lo que no le sirve. La predicción es la llegada de una oferta de trabajo inesperada y prosperidad económica. Sagitario : Su misión es reflexionar hacia dónde va en la vida. Debe liberarse de ataduras negativas. La predicción es una transición laboral positiva, un nuevo puesto y posibles sorpresas económicas por lotería.

: Su misión es reflexionar hacia dónde va en la vida. Debe liberarse de ataduras negativas. La predicción es una transición laboral positiva, un nuevo puesto y posibles sorpresas económicas por lotería. Capricornio: Su misión es quererse más y cambiar sus patrones de comportamiento (ser más desconfiado y no cargar con problemas ajenos). La predicción es una semana de doble suerte en negocios y una sorpresa económica gratificante.

¿Cuáles signos están libre de tensiones y misiones esta semana?

Mhoni Vidente dijo que, aunque los otros signos tienen predicciones claras y misiones únicas, los demás signos, compuestos por Virgo, Escorpión, Acuario y Piscis, también tienen sus propias luchas, pero la energía se inclina a su favor fácilmente. Así que están en su mejor momento de iniciar los planes de todo lo que han estado postergando por mucho tiempo.