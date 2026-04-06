Los horóscopos de la semana de Mhoni Vidente, del 6 al 10 de abril de 2026

Mhoni Vidente reveló hoy los horóscopos de cada signo para la semana, que abarcan los días lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril de 2026. Las predicciones del tarot advierten que será una semana tranquila, sin muchos cambios, pero con el terreno listo para la reflexión.

De acuerdo con las visiones de la famosa pitonisa cubana, publicadas en su video de YouTube, la invitación a la reflexión es para todos, ya que en los próximos días hay decisiones que cada signo zodiacal debe tomar, según el horóscopo .

Aries

Carta del Sol. Es tiempo de estabilidad económica y crecimiento. Debes soltar culpas del pasado. Mejor día: 7 de abril. Enfócate en viajes, cierres de negocios y asuntos legales. Compatible con Capricornio, Leo y Libra.

Tauro

Carta del Loco. Semana de mucho trabajo y madurez. Cuidado con dolores óseos y el insomnio; usa agua bendita para protegerte. Mejor día: 6 de abril. Compatible con Acuario, Capricornio y Virgo.

Géminis

As de Bastos. Momento de tomar decisiones y autoridad. Evita operaciones estéticas esta semana. Tu punto débil es el sistema digestivo. Mejor día: 9 de abril. Compatible con Libra, Sagitario y Acuario.

Cáncer

Carta de la Torre. Enfócate en construir patrimonio y mirar hacia el futuro. Cuidado con las envidias y el mal de ojo. Mejor día: día de revelaciones. Compatible con Escorpión, Acuario y Aries.

Leo

As de Oros. Semana de reactivación energética y búsqueda de mejores ingresos. Evita el insomnio protegiendo tu espacio con salmos. Mejor día: 7 de abril. Compatible con Acuario, Aries y Sagitario.

El horóscopo de Mhoni Vidente para LEO: su suerte y predicciones.|(Facebook de Mhoni Vidente / Canva)

Virgo

Rueda de la Fortuna. Tiempos de estar arriba, evita falsas promesas. Cuida tu espalda baja y riñones. Mejor día: 8 de abril. Compatible con Géminis, Tauro y Acuario.

Libra

El Ermitaño. Encuentra tu luz y deja de autosabotearte. Semana de posibles ofertas laborales sorpresa. Mejor día: 9 de abril. Compatible con Leo, Géminis y Acuario.

Escorpión

La Templanza. Mantén la calma ante todo. Es un periodo ideal para hacer rituales de limpieza y conexión espiritual. Mejor día: 10 de abril. Compatible con Piscis, Cáncer y Leo.

Sagitario

El Mago. Pide y se te dará. Momento de caminar con determinación y protegerte de energías negativas. Mejor día: 6 de abril. Compatible con Piscis, Aries y Leo.

Capricornio

Es tiempo de relajarse y dejar que las cosas fluyan. Evita cargar con problemas ajenos. Mejora tu alimentación para cuidar tu intestino. Compatible con Aries, Tauro y Cáncer.

Acuario

Es tu año de reinvención. Cuidado con caídas y accidentes; mantén la atención plena. Enfócate en tu crecimiento económico. Compatible con Tauro, Géminis y Libra.

Piscis

El Carruaje. Sigue avanzando sin miedo y deja atrás el pasado. Semana de mucho trabajo y recompensas. Mejor día: 9 de abril. Compatible con Virgo, Escorpión y Cáncer.