Horóscopo Chino: las asombrosas predicciones para cada signo animal, del 6 al 12 de abril
Todas las advertencias están aquí, con las visiones que tendrá cada signo; su suerte en el amor y el dinero
El horóscopo chino 2026 reveló las asombrosas predicciones que tiene para cada signo durante la primera semana de abril después de las vacaciones de Semana Santa. Cada uno de los animales y sus elementos tienen cambios importantes en su energía que jugarán un papel importante en su personalidad, temperamento y las decisiones que tomen.
De acuerdo con las revelaciones de la astróloga Susy Forte para La Nación, las indicaciones son claras para cada uno de ellos. A continuación, te decimos las visiones de la astrología china, con las advertencias, indicaciones y consejos que deben considerar en el amor, el dinero o la suerte.
- RATA: Tomas decisiones importantes y la suerte te acompaña. Conoces personas clave y superas obstáculos. En el amor, confía en tu intuición.
- BÚFALO: Se abren oportunidades si te atreves a improvisar. Rompes rutinas y avanzas. El amor crece con complicidad.
- TIGRE: Concretas proyectos y mejoras tu economía. Te liberas de ataduras. En el amor, actúas según lo que realmente deseas.
- CONEJO: Inicias cambios profundos y cierras ciclos. Cuida tus gastos. En el amor, sanas o conoces a alguien especial.
- DRAGÓN: Ordenas tu vida y estabilizas tus finanzas. Corriges errores del pasado. El amor se vuelve más maduro.
- SERPIENTE: Tu intuición te guía hacia el éxito. Aprendes y creces profesionalmente. En el amor, surge una conexión intensa.
- CABALLO: Brillas y atraes oportunidades. Tomas el control de tu vida. Mejoras relaciones al entender lo que realmente necesitas.
- CABRA: Recuperas energía y tomas iniciativa. La vida social te favorece. Un romance inesperado te impulsa.
- MONO: Destacas por tu creatividad y originalidad. Evita impulsos. En pareja, es momento de hablar claro y resolver conflictos.
- GALLO: Logras estabilidad y avanzas con diplomacia. Hay cambios en el hogar. En el amor, buscas reciprocidad.
- PERRO: Mucho movimiento y decisiones importantes. Evita saturarte. En el amor, encuentras apoyo emocional.
- CERDO: El esfuerzo trae recompensas. Llegan oportunidades y soluciones. Las amistades y el amor cobran fuerza.