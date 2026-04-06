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Horóscopo Chino: las asombrosas predicciones para cada signo animal, del 6 al 12 de abril

Todas las advertencias están aquí, con las visiones que tendrá cada signo; su suerte en el amor y el dinero

horóscopo chino 2026
Conoce qué dice el horóscopo chino 2026 para tu signo en la semana de abril.|ESPECIAL/CANVA

Escrito por: Alexis Ceja | DR

El horóscopo chino 2026 reveló las asombrosas predicciones que tiene para cada signo durante la primera semana de abril después de las vacaciones de Semana Santa. Cada uno de los animales y sus elementos tienen cambios importantes en su energía que jugarán un papel importante en su personalidad, temperamento y las decisiones que tomen.

De acuerdo con las revelaciones de la astróloga Susy Forte para La Nación, las indicaciones son claras para cada uno de ellos. A continuación, te decimos las visiones de la astrología china, con las advertencias, indicaciones y consejos que deben considerar en el amor, el dinero o la suerte.

Horóscopo Chino
El mono debe de evitar impulsos, según el horóscopo chino.|(ESPECIAL/CANVA)

  • RATA: Tomas decisiones importantes y la suerte te acompaña. Conoces personas clave y superas obstáculos. En el amor, confía en tu intuición.
  • BÚFALO: Se abren oportunidades si te atreves a improvisar. Rompes rutinas y avanzas. El amor crece con complicidad.
  • TIGRE: Concretas proyectos y mejoras tu economía. Te liberas de ataduras. En el amor, actúas según lo que realmente deseas.
  • CONEJO: Inicias cambios profundos y cierras ciclos. Cuida tus gastos. En el amor, sanas o conoces a alguien especial.
  • DRAGÓN: Ordenas tu vida y estabilizas tus finanzas. Corriges errores del pasado. El amor se vuelve más maduro.
  • SERPIENTE: Tu intuición te guía hacia el éxito. Aprendes y creces profesionalmente. En el amor, surge una conexión intensa.
  • CABALLO: Brillas y atraes oportunidades. Tomas el control de tu vida. Mejoras relaciones al entender lo que realmente necesitas.
  • CABRA: Recuperas energía y tomas iniciativa. La vida social te favorece. Un romance inesperado te impulsa.
  • MONO:  Destacas por tu creatividad y originalidad. Evita impulsos. En pareja, es momento de hablar claro y resolver conflictos.
  • GALLO: Logras estabilidad y avanzas con diplomacia. Hay cambios en el hogar. En el amor, buscas reciprocidad.
  • PERRO: Mucho movimiento y decisiones importantes. Evita saturarte. En el amor, encuentras apoyo emocional.
  • CERDO: El esfuerzo trae recompensas. Llegan oportunidades y soluciones. Las amistades y el amor cobran fuerza.
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