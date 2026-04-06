Horóscopo Chino: las asombrosas predicciones para cada signo animal, del 6 al 12 de abril

El horóscopo chino 2026 reveló las asombrosas predicciones que tiene para cada signo durante la primera semana de abril después de las vacaciones de Semana Santa. Cada uno de los animales y sus elementos tienen cambios importantes en su energía que jugarán un papel importante en su personalidad, temperamento y las decisiones que tomen.

De acuerdo con las revelaciones de la astróloga Susy Forte para La Nación, las indicaciones son claras para cada uno de ellos. A continuación, te decimos las visiones de la astrología china, con las advertencias, indicaciones y consejos que deben considerar en el amor, el dinero o la suerte.

El mono debe de evitar impulsos, según el horóscopo chino.|(ESPECIAL/CANVA)