Lluvia de meteoros Leónidas 2026: qué signos del zodiaco recibirán un fuerte presagio

El cielo de noviembre se prepara para uno de los espectáculos astronómicos más magnéticos del año con la llegada de la lluvia de meteoros Leónidas, un fenómeno que alcanzará su punto máximo durante la noche. Más allá del despliegue visual de estrellas fugaces cruzando la atmósfera, la astrología apunta a este evento como un potente catalizador energético que invita a la introspección y a la revisión profunda de nuestras metas a corto plazo.

En esta ocasión, la influencia de las Leónidas resonará con especial fuerza en cuatro signos específicos del zodiaco, marcando un claro punto de inflexión para replantearse prioridades, soltar resistencias y abrirse a nuevas transformaciones. Descubre cuáles son los signos protagonistas de este presagio estelar y de qué manera la energía del cosmos impactará de lleno en su evolución personal.

¿Qué es la lluvia de meteoros Leónidas? ¿Cuándo es?

A partir del 17 de noviembre, el cielo nocturno será escenario de la esperada lluvia de meteoros Leónidas, un espectáculo astronómico anual que ocurre cuando la Tierra cruza la estela de polvo del cometa Tempel-Tuttle. Al desintegrarse en la atmósfera, las partículas generan brillantes destellos.

Cielo (IA)

¿Cómo afectará astrológicamente la lluvia de meteoros Leónidas?

Astrológicamente, la lluvia de meteoros Leónidas funciona como un potente catalizador de cambios y un llamado a la introspección profunda. Al tratarse de un fenómeno asociado a la constelación de Leo y con una gran influencia sobre los signos fijos (Leo, Tauro, Escorpio y Acuario), su energía invita a revisar estructuras, replantearse objetivos vitales y soltar viejas resistencias.

Así es como impacta de forma particular en estos cuatro signos:

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