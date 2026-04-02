Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy jueves 2 de abril
Conoce cuáles son los números de la suerte en lotería y el mensaje que envía el Universo a tu signo del zodíaco para la jornada de hoy jueves 2 de abril
Hoy jueves 2 de abril, los astros tienen un mensaje importante para cada signo del zodíaco, en el que también les revelan cuáles son sus números de la suerte en cuestiones de lotería y juegos de azar.
Descubre lo que cada integrante de la rueda zodiacal debe hacer para atraer la buena fortuna a sus vidas y con qué cifras mágicas tiene que jugar para probar su racha positiva.
Los números de la suerte hoy jueves 2 de abril, según tu signo del zodíaco
- Aries
El Universo les pide concentrarse en sus tareas diarias y hacer a un lado las emociones, además de valerse de su fluidez verbal. Sus números son 04, 11 y 18.
- Tauro
Necesitan enfocarse en su seguridad material y buscar estabilidad. Sus números de la suerte son 06, 21 y 33.
- Géminis
El Universo los invita a conectar con su mente y pronostica un mes de buena fortuna con sus números mágicos 06, 21 y 33.
- Cáncer
Deberán honrar a su familia y asentar sus raíces para avanzar con paso firme. Obtendrán suerte con las cifras 09, 15 y 27.
- Leo
Deben tener presente su capacidad de guía y líder para conseguir sus metas. Sus números son 04, 17 y 32.
- Virgo
El orden les ayudará a manifestar la buena fortuna. Sus números de la suerte son 05, 14 y 23.
- Libra
Deben buscar la paz y actuar como mediadores ante conflictos ajenos. Sus números son 02, 08 y 19.
- Escorpio
Necesitan aprender a confiar en su intuición sobrenatural. El Universo les advierte sobre caer en extremos y les envía poder de intuición. Sus números son 10,22 y 31.
- Sagitario
Su energía positiva les abrirá las puertas de la abundancia. Sus números de la suerte son 01, 11 y 29.
- Capricornio
Con su disciplina obtendrán todo lo que se propongan, pero los ayudará la fortuna con las cifras 03, 16 y 25.
- Acuario
Deberán enfocarse en el trabajo en equipo y en la unión. Sus números mágicos son 07, 13 y 20.
- Piscis
El Universo los invita a conectar con su mundo espiritual. Sus números de la suerte son 12, 24 y 30.