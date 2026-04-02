Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy jueves 2 de abril

Hoy jueves 2 de abril, los astros tienen un mensaje importante para cada signo del zodíaco, en el que también les revelan cuáles son sus números de la suerte en cuestiones de lotería y juegos de azar.

Descubre lo que cada integrante de la rueda zodiacal debe hacer para atraer la buena fortuna a sus vidas y con qué cifras mágicas tiene que jugar para probar su racha positiva.

Los números de la suerte hoy jueves 2 de abril, según tu signo del zodíaco

Aries

El Universo les pide concentrarse en sus tareas diarias y hacer a un lado las emociones, además de valerse de su fluidez verbal. Sus números son 04, 11 y 18.

Tauro

Necesitan enfocarse en su seguridad material y buscar estabilidad. Sus números de la suerte son 06, 21 y 33.

Géminis

El Universo los invita a conectar con su mente y pronostica un mes de buena fortuna con sus números mágicos 06, 21 y 33.

Los signos del zodíaco obtendrán buena fortuna con sus números de la suerte|Pexels: Quyn Phạm

Cáncer

Deberán honrar a su familia y asentar sus raíces para avanzar con paso firme. Obtendrán suerte con las cifras 09, 15 y 27.

Leo

Deben tener presente su capacidad de guía y líder para conseguir sus metas. Sus números son 04, 17 y 32.

Virgo

El orden les ayudará a manifestar la buena fortuna. Sus números de la suerte son 05, 14 y 23.

Libra

Deben buscar la paz y actuar como mediadores ante conflictos ajenos. Sus números son 02, 08 y 19.

Los números de la suerte y el mensaje del Universo para cada signo hoy jueves 2 de abril|Pexels: sagar sintan

Escorpio

Necesitan aprender a confiar en su intuición sobrenatural. El Universo les advierte sobre caer en extremos y les envía poder de intuición. Sus números son 10,22 y 31.

Sagitario

Su energía positiva les abrirá las puertas de la abundancia. Sus números de la suerte son 01, 11 y 29.

Capricornio

Con su disciplina obtendrán todo lo que se propongan, pero los ayudará la fortuna con las cifras 03, 16 y 25.

Acuario

Deberán enfocarse en el trabajo en equipo y en la unión. Sus números mágicos son 07, 13 y 20.

Piscis

El Universo los invita a conectar con su mundo espiritual. Sus números de la suerte son 12, 24 y 30.