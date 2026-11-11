Portal 11/11: Horóscopo del Niño Prodigio para cada signo del zodiaco

La llegada del Portal 11/11 es uno de los eventos energéticos y numerológicos más esperados del año. Esta alineación cósmica ofrece una ocasión propicia para soltar bloqueos emocionales, renovar intenciones y manifestar nuestros anhelos más profundos.

A la par de esta frecuencia, el tránsito de la Luna por Sagitario aporta una dosis extra de optimismo, valentía y sed de aventura a todo el zodiaco. Con la guía experta del Niño Prodigio, cada signo descubrirá las claves necesarias para canalizar esta corriente y expandir sus horizontes personales.

¿Quién es el Niño Prodigio?

Conocido popularmente como el Niño Prodigio, Víctor Florencio es un reconocido astrólogo, psíquico y consejero espiritual de origen dominicano. Se ganó el cariño del público en Estados Unidos y Latinoamérica gracias a sus precisas predicciones, lecturas de tarot y consejos de sanación. Heredero de una tradición familiar de clarividencia, se ha convertido en una figura muy influyente en los medios y las plataformas digitales.

Los horóscopos y predicciones del Niño Prodigio Los horóscopos y predicciones del Niño Prodigio (Fuente: Canva)

¿Qué dijo Niño Prodigio sobre el Portal 11/11? ¿Cómo afectará a cada signo?

El reconocido astrólogo Niño Prodigio señala que este 11 de noviembre se activa el esperado Portal 11/11, un evento numerológico ideal para manifestar y soltar bloqueos. Con la Luna transitando por Sagitario, el cosmos impulsa una ola de optimismo, valentía y sed de aventura en todo el zodiaco.

Portal 11/11 (Producción TV Azteca/Producción TV Azteca)