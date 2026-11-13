¿Qué dice el horóscopo chino para el mes de diciembre 2026? Así les irá en la última racha del año

El horóscopo chino de diciembre 2026 trae diferentes oportunidades, retos y cambios para los 12 animales del zodiaco, especialmente porque será el último mes para cerrar ciclos, resolver asuntos pendientes y prepararse para recibir un nuevo año. Algunos signos tendrán un periodo favorable en el trabajo y el amor, mientras que otros deberán tener paciencia y cuidar sus decisiones económicas.

De acuerdo con las predicciones de AstroBazi, el mes estará marcado por el pilar Geng Zi, dentro del año del Caballo de Fuego. El Buey, el Dragón y el Mono aparecen entre los animales con mejores perspectivas, mientras que el Caballo tendrá que enfrentar una etapa más desafiante.

¿Cómo les irá a los 12 animales del horóscopo chino en diciembre 2026? Esto dicen las predicciones

El Año Nuevo Chino 2027 estará regido por la Cabra de Fuego. ((Especial/Canva))

Buey: Será uno de los signos más favorecidos del mes. Tendrá oportunidades para avanzar profesionalmente y recibir reconocimiento por sus esfuerzos. En el amor, su encanto estará en un buen momento, mientras que las finanzas se mantendrán estables.

Será uno de los signos más favorecidos del mes. Tendrá oportunidades para avanzar profesionalmente y recibir reconocimiento por sus esfuerzos. En el amor, su encanto estará en un buen momento, mientras que las finanzas se mantendrán estables. Dragón: La colaboración será su mejor herramienta para conseguir resultados. Podría avanzar en proyectos laborales y fortalecer sus relaciones personales. Será importante expresar sus sentimientos y mantener la comunicación con sus seres queridos.

La colaboración será su mejor herramienta para conseguir resultados. Podría avanzar en proyectos laborales y fortalecer sus relaciones personales. Será importante expresar sus sentimientos y mantener la comunicación con sus seres queridos. Mono: Tendrá buenas oportunidades en cuestiones económicas y de crecimiento personal. Sin embargo, deberá evitar apresurarse en decisiones profesionales y aprovechar el intercambio de ideas para encontrar nuevas posibilidades.

Tendrá buenas oportunidades en cuestiones económicas y de crecimiento personal. Sin embargo, deberá evitar apresurarse en decisiones profesionales y aprovechar el intercambio de ideas para encontrar nuevas posibilidades. Tigre, Perro y Cerdo: Estos animales tendrán un periodo equilibrado, sin grandes altibajos. Será conveniente mantener la constancia, cuidar sus relaciones y aprovechar las oportunidades que aparezcan sin tomar decisiones impulsivas.

Estos animales tendrán un periodo equilibrado, sin grandes altibajos. Será conveniente mantener la constancia, cuidar sus relaciones y aprovechar las oportunidades que aparezcan sin tomar decisiones impulsivas. Rata, Cabra y Serpiente: Aunque no tendrán un mes especialmente complicado, deberán prestar atención a sus pendientes y organizar mejor sus prioridades. La paciencia será importante para avanzar tanto en el trabajo como en sus relaciones.

Aunque no tendrán un mes especialmente complicado, deberán prestar atención a sus pendientes y organizar mejor sus prioridades. La paciencia será importante para avanzar tanto en el trabajo como en sus relaciones. Conejo, Gallo y Caballo: Serán los signos que necesitarán mayor precaución. El Conejo deberá vigilar sus gastos, el Gallo tendrá que evitar conflictos laborales y el Caballo necesitará priorizar su descanso, cuidar sus finanzas y no involucrarse en discusiones innecesarias.

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2027?

Es importante recordar que el calendario chino no cambia el primero de enero como el occidental. Según explica Vogue México, el Año Nuevo chino 2026 comenzó el 17 de febrero y terminará el 5 de febrero de 2027. Por eso, diciembre todavía estará bajo la influencia del Caballo de Fuego.

El horóscopo chino para diciembre trae cambios antes del Año Nuevo. ((Especial/Canva))

De esta manera, el último mes de 2026 será una oportunidad para que cada animal del zodiaco revise sus avances, aprenda de las experiencias y se prepare para los nuevos comienzos. Si quieres conocer qué energía acompañará al siguiente ciclo, te recomendamos leer nuestra nota de qué animal será el Año Nuevo chino en 2027 y qué significa la Cabra de Fuego.