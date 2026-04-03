Los signos que tendrán cambios en su vida antes del 10 de abril de 2026
Estos signos recibirán noticias transformadoras antes del 10 de abril. Las predicciones de la Astrología china confirman energías positivas para estos días.
El mes de abril sigue siendo analizado por la Astrología china por el recambio energético que supone su comienzo. Esta creencia entiende que la vibración del nuevo mes se complementa a las energías de los signos que enmarcan a las personas según su fecha de nacimiento.
Noticias Michoacán del 1 de abril 2026
Es por eso que esta creencia comparte predicciones que traen noticias positivas y otras que no lo son tanto, pero que influyen en diferentes ámbitos de la vida. Ahora, para los próximos días, la Astrología china confirma que tres signos recibirán noticias transformadoras.
La Astrología china en abril
El mes de abril es un periodo de transición profunda bajo la influencia del mes del Dragón de Agua, que comienza formalmente el 5 de abril. Según la Astrología china, esta energía actúa como un contrapunto necesario al impetuoso Año del Caballo de Fuego, obligando a los signos a cambiar la velocidad por la estrategia.
A nivel práctico, este mes favorece especialmente la reconciliación familiar y la sanación de vínculos afectivos que se han desgastado por la rutina. Es por eso que las predicciones de esta creencia remarcan que es un tiempo ideal para la creatividad y el orden interno.
¿Qué signos recibirán noticias transformadoras?
De acuerdo con las predicciones de la Astrología china, para este ciclo de abril de 2026 la transición de energías entre el año del Caballo de Fuego y el mes del Dragón de Agua generará un escenario de movimientos profundos y, antes del 10 de abril, tres signos en particular experimentarán noticias o eventos que marcarán un "antes y un después" en su destino:
- El Dragón: Al entrar en su propio periodo (mes del Dragón) el 5 de abril, su energía se ve potenciada al máximo. Recibirán noticias vinculadas a su autoridad y liderazgo. Puede tratarse de un ascenso inesperado, la aprobación de un proyecto de gran escala o un reconocimiento que cambie su estatus profesional.
- El Mono: Mantiene una relación de "afinidad natural" con el Dragón, lo que lo convierte en uno de los grandes beneficiados de esta primera decena de abril. Para el Mono, las noticias serán de evolución interna y estratégica. Es probable que reciban una propuesta de sociedad o una información clave que les permita resolver un problema financiero que venían arrastrando.
- El Cerdo: Aunque abril se presenta como un mes de desafíos generales para este signo, los días previos al 10 de abril traen noticias transformadoras en el área de la prosperidad. Se prevé un vuelco positivo en sus finanzas o una noticia legal/administrativa que les dará un respiro importante. Las situaciones complejas que parecían estancadas comenzarán a destrabarse gracias a un golpe de suerte o una intervención externa.