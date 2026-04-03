Los signos que tendrán cambios en su vida antes del 10 de abril de 2026

El mes de abril sigue siendo analizado por la Astrología china por el recambio energético que supone su comienzo. Esta creencia entiende que la vibración del nuevo mes se complementa a las energías de los signos que enmarcan a las personas según su fecha de nacimiento.

Noticias Michoacán del 1 de abril 2026

Es por eso que esta creencia comparte predicciones que traen noticias positivas y otras que no lo son tanto, pero que influyen en diferentes ámbitos de la vida. Ahora, para los próximos días, la Astrología china confirma que tres signos recibirán noticias transformadoras.

La Astrología china en abril

El mes de abril es un periodo de transición profunda bajo la influencia del mes del Dragón de Agua, que comienza formalmente el 5 de abril. Según la Astrología china, esta energía actúa como un contrapunto necesario al impetuoso Año del Caballo de Fuego, obligando a los signos a cambiar la velocidad por la estrategia.

A nivel práctico, este mes favorece especialmente la reconciliación familiar y la sanación de vínculos afectivos que se han desgastado por la rutina. Es por eso que las predicciones de esta creencia remarcan que es un tiempo ideal para la creatividad y el orden interno.

¿Qué signos recibirán noticias transformadoras?

De acuerdo con las predicciones de la Astrología china, para este ciclo de abril de 2026 la transición de energías entre el año del Caballo de Fuego y el mes del Dragón de Agua generará un escenario de movimientos profundos y, antes del 10 de abril, tres signos en particular experimentarán noticias o eventos que marcarán un "antes y un después" en su destino:

