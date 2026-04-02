Los signos que tendrán la mayor suerte del zodiaco entre el 2 y el 7 de abril de 2026

Abril comenzó con energías muy positivas para algunas personas y es que creencias como la Astrología china, el Tarot y la Numerología han dado a conocer predicciones cargadas de buenas noticias.

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Para esta primera semana, por ejemplo, la Astrología china afirma que tres signos tendrán la mayor suerte del zodiaco por lo que deberán estar predispuestos a recibir las energías positivas que se manifiestan y estar muy atentos a las oportunidades que se presenten.

La suerte en la Astrología china

Cuando se habla de suerte, la Astrología china no la percibe como un destino inalterable, sino como una interacción entre el cielo, la Tierra y el hombre. Para esta creencia, cada año, la relación entre el animal regente y el signo personal genera ciclos de mayor o menor fluidez de energías positivas.

En este punto, más allá de sus predicciones, esta creencia enfatiza que la verdadera suerte surge cuando una persona conoce sus debilidades y fortalezas energéticas, permitiéndole actuar en el momento oportuno para transformar los desafíos en prosperidad y estabilidad.

¿Qué signos tendrán la mayor suerte?

Para esta primera semana del cuarto mes del 2026, la Astrología china afirma que se trata de una fase de transición interesante. Sus predicciones ponen el foco en el tramo comprendido entre el 2 y el 7 de abril de 2026 y apunta a tres signos en especial.

La Astrología china analiza todo bajo la influencia del Año del Caballo de Fuego y entiende que en estos días la energía del mes del Dragón comienza a asentarse, favoreciendo a los signos que saben canalizar el ímpetu y la ambición.

