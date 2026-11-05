El miércoles 04 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea, uno de los días más tensos de toda La Granja VIP pues conocemos la tabla de nominados y quiénes tendrán que luchar para mantenerse una semana más dentro del reality. Ahora las estrategias comienzan a salir a la luz durante la transmisión 24/7 donde los granjeros se olvidan de los bandos con el objetivo de sacar de la competencia a Ivonne Montero.

¿A qué hora empieza la gala de La Granja VIP hoy jueves 05 de noviembre?

La Granja VIP comenzará con la gala en punto de las 8:30 p.m., y puedes verla en Azteca UNO y nuestra transmisión en vivo a la que puedes acceder solo dando click aquí. Esta noche se jugará la Salvación, donde uno de los nominados podrá salir de la tabla.