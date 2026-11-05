Skip to main content
/Azteca UNO/La Granja VIP/Nota

La Granja VIP: EN VIVO, sigue el 24/7 de la segunda temporada del reality show de Azteca UNO, Manelyk se UNE a Niurka para sacar a Ivonne Montero

La Granja VIP se divide en estrategias en búsqueda de sacar a una granjera: Ivonne Montero. Sigue EN VIVO el 24/7 de la Segunda Temporada.

1 minuto lectura
Escrito por: Gabriela Reyes

El miércoles 04 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea, uno de los días más tensos de toda La Granja VIP pues conocemos la tabla de nominados y quiénes tendrán que luchar para mantenerse una semana más dentro del reality. Ahora las estrategias comienzan a salir a la luz durante la transmisión 24/7 donde los granjeros se olvidan de los bandos con el objetivo de sacar de la competencia a Ivonne Montero.

¿A qué hora empieza la gala de La Granja VIP hoy jueves 05 de noviembre?

La Granja VIP comenzará con la gala en punto de las 8:30 p.m., y puedes verla en Azteca UNO y nuestra transmisión en vivo a la que puedes acceder solo dando click aquí. Esta noche se jugará la Salvación, donde uno de los nominados podrá salir de la tabla.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a TV Azteca UNO en Google News!

CONTENIDO RECIENTE