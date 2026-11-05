La Granja VIP salvado: Ver EN VIVO y GRATIS La Salvación HOY, jueves 5 de noviembre; transmisión online para descubrir qué Granjero nominado se salva de la eliminación

Nos encontramos en la semana 9 del reality que tiene a todos al filo del asiento. La Granja VIP ha pasado por momentos intensos, pero estamos a días de poder conocer al noveno Eliminado; sin embargo la Tabla de Nominados aún podría dar un giro radical con el Juego de Salvación el día de hoy, así que no te pierdas absolutamente de nada y sigue a detalle la cobertura totalmente en vivo.
¿Quiénes siguen en La Granja VIP?
Hasta este día, siguen 11 Granjeros luchando por llegar a la gran final del reality; entre ellos:
- Ivonne Montero
- Niurka Marcos
- Manelyk González
- Fernando Lozada
- Kunno
- Daniela Alexis “La Bebeshita”
- Rafael Mercadante
- Kevyn Contreras “Bicolor”
- Natalia Alcocer
- Mario “Mono” Osuna
- Julio Camejo
La Granja VIP Juego por la Salvación: Ver EN VIVO y GRATIS
¡Cambian de Granjero!
Después de escuchar que Daniela "Bebeshita" obtuvo su Salvación, los Granjeros son sorprendidos al saber que van a tener un cambio de roles, teniendo que adoptar la personalidad y manías.
¡Ya hay ganador!
Daniela "Bebeshita" se salva de la Tabla de Nominados.
Inicia el Juego de Salvación
Ivonne Montero, Julio Camejo y Daniela "Bebeshita" se enfrentan en La Salvación.
¿Quién es BLOQUEADO?
Natalia Alcocer es Bloqueada a La Salvación.
Es el turno de Rafa
Rafael Mercadante vota por Julio Camejo, después deja su otro costal a "Bebeshita" asegurándole que es una gran mujer.
¡Un costal para Mario "Mono"!
Fácilmente el Granjero se encarga de nominar a Natalia Alcocer, explicando que quiere verla con él en la Tabla de Nominados.
Kevyn tiene 2 costales
Kevyn "Bicolor" Contreras deja el primer voto a Julio Camejo, el segundo costal lo deja para Daniela "Bebeshita" explicando que ya se cansó de buscarla para poder aclarar las situaciones.
¡Otra ronda de votos!
Ya casi se sabe que Granjero estará enterrado. Pasa Manelyk, detallando que tal le va en su segunda ocasión al ser posicionada en la Tabla de Nominados.
Sigue Niurka con un solo costal
Niurka Marcos se encarga de dejarle tierra a Natalia Alcocer, algo que pocos esperaban por ambas ser parte de Los Disfuncionales, pero explica que es parte de una estrategia.
Fernando tiene un costal
Fernando Lozada se va directo a Natalia Alcocer, la Granjera asegura que le gusta mantener el "Tiro" con él. Una rivalidad que persiste.
Kunno tiene dos costales
El primero va para Natalia Alcocer, aclarando un fuerte comentario que dejó en una de Las Galas. El siguiente costal va para Julio Camejo, dejando claro que es su postura con sus equipos. ¿Liman las asperezas?
¡Pasa otro grupo de Granjeros!
Ahora es turno de Kunno, Fer y Niurka, descubre quién será el primero y sus elecciones.
Es el turno de Natalia Alcocer
Uno de sus costales va para Julio Camejo, el otro va para Daniela "Bebeshita", asegurando que ella se ha expuesto en La Granja VIP.
¡Dos costales!
Julio Camejo detalla que nomina a "Bebeshita" por mentirosa al explicar que Kevyn "Bicolor" le había asegurado que iba a ser Salvada por uno de Los Disfuncionales.
¡"Bebeshita" muestra carácter!
Daniela "Bebeshita" pasa a dejar su costal en "Echar Tierra", crítica a Julio Camejo por sus malos tratos y a Natalia Alcocer por los comentarios a su cuerpo, dejando a todos sorprendidos por sus comentarios.
¡Otro costal!
Ivonne Montero se encarga de nominar a Julio Camejo con una corta réplica.
¡Primer voto!
Daniela "Bebeshita" recibe el primer costal de "Echar Tierra" por parte de Ivonne Montero. La Granjera asegura que va a contestar como Daniela, detallando que ella igualmente es criticada por su personalidad.
¡Inicia "Echar tierra"!
La suerte escoge cuántos costales se van a colocar, por lo que la suerte va a decidir a quién enterrar, situación que cambia toda la estrategia.
Un trato correcto
Los Críticos de La Granja VIP reviven el error de Mario "Mono" con Tlacoyo, resaltando su gran acción al pedir perdón por lo que hizo.
¿Quién fue "El Más Gallito"?
Adal Ramones anuncia que Ivonne Montero ganó "El Más Gallito" por su desempeño en La Asamblea de ayer.
¿A quién le sonríe la suerte?
Al final de la dinámica de "El Pozo", Ivonne Montero se va directo al Duelo de Salvación, evitando pasar por la dinámica de "Echar Tierra".
¡Se rompe!
Mientras Daniela "Bebeshita" pasaba a dejar su deseo a el Pozo, se le empezó a romper la voz en llanto, detallando que ella quería que todos conocieran a la verdadera Daniela.
¡Pozo de los deseos!
Julio Camejo, Ivonne Montero, Natalia Alcocer y Daniela "Bebeshita" son sorprendidos al conocer que uno de ellos podrían evitar la dinámica de "Echar Tierra".
¡Comienza La Granja VIP!
Comienza La Gala, anunciando que la suerte podría cambiar el destino de los nominados en La Granja VIP. Uno de los Granjeros tendrá pase directo al Juego de Salvación.
¿Por qué Kunno no tiene pelo?
Durante una dinámica donde los Granjeros tenían que sacrificar su posesión más preciada a cambio de plata cash, el Granjero ofreció su pelo, rapándose frente a todos y logrando agregar 8 mil plata cash a su presupuesto semanal, el cual ya se encontraba en números rojos.
¿Cuándo se da a conocer al siguiente eliminado?
Dentro de los Granjeros que han sido eliminados, se encuentran los siguientes:
- La Coreañera
- María Karunna
- Carlos Trejo
- Kenny Avilés
- Pascal Nadaud
- Pimpinela Escarlata
- Azalia Ojeda
- Pablo Montero
- Mónica Escobedo que fue expulsada por sus acciones a otra Granjera.
En La Gala del domingo se dará a conocer quién es el siguiente eliminado del reality, por lo que deben empezar a juntar votos para obtener su permanencia.
¿Quiénes son los nominados hasta el momento?
Aunque después de La Salvación la Tabla de Nominados va a cambiar, hasta el momento estos son los Granjeros que están en riesgo:
- Daniela "Bebeshita"
- Mario "Mono" Osuna
- Natalia Alcocer
- Julio Camejo
- Ivonne Montero
La Granja VIP: Hoy Jueves se juega por la Salvación ¿Quién ganará?
Este día hay 5 Nominados
- Julio Camejo
- Daniela "La Bebeshita"
- Mario "Mono" Osuna
- Ivonne Montero
- Natalia Alcocer
Sin embargo, "Mono", no podrá jugar por la Salvación, por la fuerte falta que cometió contra Tlacoyo, el perrito de La Granja VIP.