La Granja VIP salvado: Ver EN VIVO y GRATIS La Salvación HOY, jueves 5 de noviembre; transmisión online para descubrir qué Granjero nominado se salva de la eliminación

Nos encontramos en la semana 9 del reality que tiene a todos al filo del asiento. La Granja VIP ha pasado por momentos intensos, pero estamos a días de poder conocer al noveno Eliminado; sin embargo la Tabla de Nominados aún podría dar un giro radical con el Juego de Salvación el día de hoy, así que no te pierdas absolutamente de nada y sigue a detalle la cobertura totalmente en vivo.

¿Quiénes siguen en La Granja VIP?

Hasta este día, siguen 11 Granjeros luchando por llegar a la gran final del reality; entre ellos:

Ivonne Montero

Niurka Marcos

Manelyk González

Fernando Lozada

Kunno

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Rafael Mercadante

Kevyn Contreras “Bicolor”

Natalia Alcocer

Mario “Mono” Osuna

Julio Camejo