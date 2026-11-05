Julio Camejo no se apellida Camejo: la curiosa historia familiar detrás de su nombre artístico

Julio Camejo ha construido una carrera en la televisión mexicana, pero detrás del nombre con el que lo conoce el público existe una historia familiar. El participante de La Granja VIP se llama Julio Antonio Sánchez González, por lo que Camejo no forma parte de sus dos apellidos de nacimiento.

Sin embargo, el apellido que utiliza en el mundo del espectáculo sí pertenece a su familia. Su origen está en su madre, una artista cubana que, junto con su padre, tuvo una trayectoria ligada a la danza y a la televisión.

¿Cuál es el verdadero nombre de Julio Camejo y de dónde viene su apellido artístico?

De acuerdo con una entrevista publicada por CubaActores en enero de 2024, Julio Antonio Sánchez González adoptó como nombre artístico el segundo apellido de su madre: Camejo. Este dato también ayuda a entender la conexión entre su identidad pública y sus raíces.

Qué decisión tomará Julio Camejo durante La Traición de La Granja VIP (Crédito: La Granja VIP)

Su mamá era conocida como Gladys González. Tras su fallecimiento, el propio actor la identificó en un video como Juana María Gladys González Camejo, según las declaraciones recogidas por Unicable en 2021.

De esta manera, Sánchez y González son los apellidos con los que aparece identificado en sus perfiles biográficos, mientras que Camejo es el que eligió para presentarse ante el público.

¿Quiénes fueron los padres de Julio Camejo?

El actor es hijo de Gladys González y Antonio Sánchez, quienes formaron la pareja artística conocida como “Gladys y Antonio”. Ambos desarrollaron su carrera como bailarines, coreógrafos y profesores, además de compartir su vida fuera de los escenarios.

El catálogo de Radio Educación conserva una entrevista con ellos, transmitida en enero de 2005, donde se describe su trabajo en la televisión cubana y su participación en proyectos como Para bailar y Aprendiendo a bailar.

Gladys fue primera bailarina, profesora y directora de televisión. Antonio también se dedicó a la coreografía y a la enseñanza de la danza. Su trabajo les permitió recorrer distintos países y difundir los bailes de salón cubanos.