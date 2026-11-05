Quién ha sido más veces Peón en La Granja VIP 2026: los integrantes que más han dormido en el establo

La Granja VIP ha puesto a prueba a sus participantes con tareas del campo, restricciones de comida y noches lejos de las comodidades de la casa. Sin embargo, algunos Granjeros han tenido que afrontar estas condiciones en más ocasiones que otros. Fernando Lozada destaca en el recuento de Peones, con cinco semanas documentadas hasta esta novena semana.

El conductor aparece en los nombramientos de las semanas 1, 6, 7, 8 y 9, por lo que acumula cuatro periodos consecutivos con este rol. Le sigue Mono Osuna entre los participantes con más apariciones en las listas consultadas, quien está muy cerca de los peonatos conseguidos por Fernando.

¿Quién ha sido más veces Peón en La Granja VIP 2026?

Fernando Lozada tiene el mayor número de semanas que se pudo documentar de forma consistente en las listas consultadas: cinco. Su primera experiencia llegó desde el estreno, cuando compartió las labores con Pascal Nadaud, Bicolor y Bebeshita.

Fernando Lozada Huevo de Oro

Posteriormente, volvió a ser Peón en la sexta semana y ha permanecido en ese puesto hasta la novena, que todavía está en curso. De esta manera, el modelo está atravesando su cuarta semana consecutiva como Peón dentro del reality.

Uno de los momentos que marcó su recorrido ocurrió el 18 de octubre. Pablo Montero eligió a Bicolor como Peón de Oro y el comediante señaló a Fernando como el peor Peón, una decisión que lo obligó a repetir las labores durante la siguiente semana.

¿Qué integrantes han repetido más veces como Peones?

De acuerdo con los nombramientos semanales publicados, estos son algunos de los participantes que más han repetido el puesto:

Fernando Lozada: semanas 1, 6, 7, 8 y 9 (5 veces).

Mono Osuna: semanas 2, 5, 7 y 8 (4 veces).

Kunno: semanas 2, 3 y 8 (3 veces).

Ivonne Montero: semanas 2, 3 y 4 (3 veces).

Julio Camejo: semanas 2, 5 y 9 (3 veces).

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¿Dónde duermen los Peones y qué tareas deben realizar?

Los Peones deben dormir en el establo, mejor conocido como granero dentro del reality. Allí deben dormir en condiciones más austeras, lejos de las camas de los demás participantes.

También les corresponde levantarse antes que sus compañeros, preparar el desayuno, recoger huevos, limpiar las instalaciones de los animales y trabajar en el molino. A estas obligaciones se suman las restricciones de alimentos y los baños al aire libre.

Así, repetir como Peón representa un desgaste adicional dentro de La Granja VIP. Fernando Lozada afronta su quinta semana documentada en el puesto, siendo el Granjero con mayor tiempo dentro del granero desde que comenzó el reality.