Es oficial, a partir de este momento se ha dado a conocer en la Gala de La Granja VIP que quedan abiertas las votaciones para que el público elija a la mejor pareja de baile de esta noche, luego de que los Granjeros hicieron brillar la pista de baile. Este proceso es sumamente rápido, fácil y por supuesto, gratuito por lo que a continuación te decimos cómo realizarlo.

La Granja VIP: ¿Cómo votar para elegir a la mejor pareja de baile, hoy 22 de noviembre?

Realizar este proceso es sumamente sencillo, rápido y gratuito. Solo deberás contar con acceso a una red de internet estable, un dispositivo electrónico y listo. Para votar solo tienes que ingresar a nuestro sitio web Azteca UNO DANDO CLICK AQUÍ, una vez que estés dentro te dirigirás a la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “Vota” y listo, te aparecerán los nombres de los Granjeros que integran cada pareja de baile. Tendrás 10 votos para repartir, mismos que puedes duplicar. Por otro lado, para votar de forma directa solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo, estarás en la sección de votaciones.

¿Cómo funcionan los votos extra en La Granja VIP?

El público tiene la oportunidad de duplicar sus votos a través de un sencillo paso el cual consiste en completar los primeros 10 votos, una vez que los haya otorgado la plataforma dará la opción de obtener más votos. A partir de este paso solo deberá seguir las indicaciones que aparecen en pantalla, uno de ellos es el registro de un correo electrónico, una vez que complete esto se te otorgarán 10 votos más; es decir el público pasará de haber tenido 10 a 20 votos en total.

¿Qué parejas de baile están compitiendo en La Granja VIP?

Esta noche en La Granja VIP hubo una pista de baile que se llenó de ritmo con la presencia de parejas, las cuáles estuvieron integradas por los Granjeros. Mario “Mono” Osuna bailó con Ivonne Montero una pieza sinaloense, Niurka y Julio Camejo una polka norteña, “La Bebeshita” y Kevyn “Bicolor” un son Jarocho y finalmente Manelyk y Kunno un jarabe tapatío.