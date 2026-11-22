Recientemente fuimos testigos de un anuncio que probablemente tendrá un impacto nunca antes visto, pues se confirmó que Exatlón México tendrá un inesperado crossover con La Granja VIP de una manera en que nadie lo vio venir.
Este domingo se ha hecho oficial que uno de los deportistas de alto rendimiento de todo Exatlón México cambió la ropa ajustada por botas y sombrero, pues Ernesto Cázares, se ha unido a estas filas de la Segunda Temporada. El Atleta actualmente tiene 26 años y es experto en parkour; sin embargo, solo tenía 18 años cuando participó en la primer temporada de Exatlón México en el 2017 y se coronó como ganador contra atletas de gran rendimiento.
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¿Dónde ver La Granja VIP?
Si no quieres perderte ningún momento de la participación de Ernesto dentro de a La Granja VIP te invitamos a ver el programa en punto de las 8:30 PM de lunes viernes por la señal de televisión de Azteca UNO, nuestro sitio web oficial o la app de TV Azteca En Vivo y los domingos en punto de las 8:00 p.m.
La participación de un viejo conocido y primer ganador de Exatlón México será algo que podría caer como un arma de doble filo para participantes como Mario ‘Mono’ Osuna, por lo que nadie se querrá perder este reality show que le da dado la vuelta a todo México.
¿Quiénes permanecen en La Granja VIP hasta ahora?
Con una temporada ya avanzada cerrando la semana 11 todo podría suceder, pues dentro de La Granja VIP hemos podido ver el lado más animal de algunos Granjeros y a pocas semanas de su gran final, aún contamos con:
- Manelyk
- Niurka
- Ivonne
- Mario ‘Mono’ Osuna
- Kunno
- Kevyn
- Bebeshita
- Julio
Por primera vez, llegarán nuevos Granjeros a La Granja VIP
La integración de Ernesto Cázares ha sido algo que llegó a cambiarlo todo, aunque es deportista de alto rendimiento no ha llegado solo, pues detrás de él llegan otros 3 Atletas de Exatlón México. Debes saber que los Atletas entrarán como Granjeros, pero no jugarán por ser los ganadores de la Segunda Temporada.