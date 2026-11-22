Esta semana únicamente tres Granjeros están fuera de la Tabla de Nominados y rumbo a la final cada vez será más difícil mantenerse a salvo.

Ahora que solo quedan ocho participantes, estar fuera de la Tabla es menos probable y los Granjeros tienen que competir para salvarse, ya sea obteniendo la posición del Capataz, ganando el reto del jueves de Salvación o convenciendo a quien tenga el poder de la Traición de salvarlos.

Por eso los únicos a salvo esta semana son:

Julio Camejo que tiene inmunidad por haber obtenido la posición del Capataz .

que tiene por haber obtenido la posición del . Ivonne Montero que fue nominada el miércoles de Asamblea pero ganó el poder de la Traición.

que fue nominada el miércoles de Asamblea pero ganó el poder de la Traición. Kunno que fue sacado de la Tabla de Nominados por Ivonne.

ÚLTIMA HORA Ivonne Montero gana La Salvación en La Granja VIP y queda fuera de la Tabla de Nominación en la semana 11 de la competencia (Crédito: La Granja VIP)

Esta es la Tabla de Nominados, alguno de ellos será el onceavo eliminado

Esta semana hay cinco Granjeros en la Tabla de Nominados:

Mario “Mono” Osuna nominado por el Legado de Rafael Mercadante.

nominado por el Legado de Rafael Mercadante. Kevyn Contreras Bicolor por haber perdido el reto de nominación.

por haber perdido el reto de nominación. Niurka por haber recibido más votos en contra el miércoles de Asamblea.

por haber recibido más votos en contra el miércoles de Asamblea. Bebeshita subió a la Tabla por el poder de la Traición.

subió a la por el poder de la Traición. Manelyk González subió a la Tabla por que la suerte determinó que se realizaría una Traición doble.

Todavía puedes votar para salvar a tu Granjero favorito

Ya conoces la lista de nominados de esta semana y todavía queda algo de tiempo para ayudar a salvar a tu Granjero favorito. Estos son los pasos a seguir:

Ingresa a la página oficial de Azteca UNO.

Busca la pestaña de La Granja VIP.

Da clic en la opción de VOTA .

. Te aparecerá la lista de los cinco nominados .

. Tienes 10 votos disponibles, puedes darlos todo a uno solo de los nominados o repartirlos.

o repartirlos. Si quieres votos extra puedes iniciar sesión.

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta que, durante la Gala de Eliminación, Adal Ramones de la indicación, así que todavía queda algo de tiempo para que apoyes al participante que quieres seguir viendo en La Granja VIP.