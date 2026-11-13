Antes del América y La Granja VIP: Mono Osuna llegaba en camión a entrenar con Dorados, su primer equipo

Mario ‘Mono’ Osuna ha compartido distintas experiencias de su carrera como futbolista durante su participación en La Granja VIP. Sin embargo, uno de los detalles de sus inicios quedó documentado mucho antes del reality: cuando comenzaba su camino con Dorados de Sinaloa, llegaba en camión a los entrenamientos.

Antes de vestir la camiseta del América y representar a la Selección Mexicana, el mediocampista utilizaba el transporte público en Culiacán. Una rutina que quedó registrada en una crónica de Noroeste, firmada por el periodista Marco Antonio Arellano, sobre sus primeras oportunidades con el conjunto sinaloense.

¿Cómo llegaba Mono Osuna a entrenar con Dorados?

De acuerdo con aquella publicación, Osuna tomaba el camión de la ruta Canal 3, que lo dejaba a unos metros del Estadio Banorte. Desde allí caminaba hasta las instalaciones y llegaba media hora antes del inicio de la práctica.

Mono Osuna Mono Osuna cuando aún jugaba para Dorados de Sinaloa (Dorados)

La escena coincidía con la llegada de otros jugadores de fuerzas básicas que se trasladaban en automóvil. El relato también recogió la importancia que el futbolista le daba a conservar la humildad mientras avanzaba en su carrera.

“Hay que tener siempre humildad, no olvidar de dónde vienes”, expresó Osuna en aquella entrevista. Una declaración que acompañaba sus primeros pasos con el equipo que le abrió las puertas del futbol profesional.

¿Cuándo debutó Mono Osuna con Dorados?

El propio Dorados confirma que el mediocampista se formó en la institución y debutó profesionalmente en 2009. Su estreno ocurrió en la categoría de ascenso, antes de tener la oportunidad de competir en la Liga MX.

Según otra publicación de Noroeste, titulada “Canterano destacado”, Osuna se incorporó a la organización en 2007 para jugar con el equipo de Segunda División que tenía su sede en Mazatlán. Posteriormente, Ricardo Rayas le dio la oportunidad de integrar el primer equipo en el Apertura 2009.

Durante aquel torneo disputó cuatro partidos, uno como titular, y acumuló 84 minutos. Fue el comienzo de una etapa que también le permitió conquistar la Copa MX de 2012 con Dorados.

Mono Osuna jugando para México Mono Osuna jugando para México (Crédito: Mexsport)

El camino de Mono Osuna antes de llegar al América

Tras su paso por el conjunto sinaloense, Osuna llegó a Querétaro en 2013 para jugar en Primera División. Su trayectoria también incluyó a Monarcas Morelia y Mazatlán, además de participar con México en la Copa América de Chile 2015.

Para el Apertura 2021 se incorporó al América, dirigido por Santiago Solari. Después de su experiencia en Coapa, regresó a Dorados para el Clausura 2022 de la Liga de Expansión: volvió al club donde se formó y comenzó el recorrido que años más tarde compartiría con el público de La Granja VIP.