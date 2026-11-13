La verdadera razón por la que Bebeshita cree que no tendrá futuro con Kevyn fuera de La Granja VIP

La Bebeshita y Kevyn Contreras Bicolor han dicho en diversas ocasiones que solo serán amigos. Sin embargo, ambos han buscado reavivar el romance. Pero hay un problema con el que la influencer no contaba y es que el comediante no tiene espacio en su casa para recibir a sus mascotas.

Los Granjeros conversaron acerca de la posibilidad de encontrarse fuera de La Granja VIP. La Bebeshita preguntó si tendría que mudarse a Monterrey, el comediante le explicó que él no estaría dispuesto a vivir en la Ciudad de México porque eso significaría alejarse de sus hijos.

De tomar la decisión de vivir juntos, Kevyn advirtió a Bebeshita que tendría que mudarse a la casa donde vive con toda su familia, pero que no podría llevar a sus mascotas, Albóndiga y Taquito, debido a que no hay espacio suficiente para ellos.

Bicolor explicó que en la casa únicamente hay terrazas, por lo que el perrito y el cerdito de la influencer no tendrían un espacio para estar y pasarían mucho calor.

La conversación terminó súbitamente porque la Bebeshita dijo que ella tiene el deseo de casarse y el comediante simplemente se dio la vuelta y no le respondió.

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¿Bebeshita y Kevyn Bicolor planean tener hijos juntos?

Además de hablar de las mascotas, Kevyn y la Bebeshita también tocaron el tema de los bebés. El comediante, quien ya tiene seis hijos, dijo que tendría dos más.

La Bebeshita le preguntó si tendría un hijo con ella y Bicolor le respondió que para eso tendrían que ser novios al salir de La Granja VIP y vivir juntos en Monterrey.

No obstante, momentos antes de tener dicha conversación los Granjeros protagonizaron una pelea más. La Bebeshita reclamó al regiomontano por haber pasado la noche en la misma cama que Manelyk González. La razón es que la reina de los realities es Capataz esta semana y el público votó para que compartiera la habitación con Kevyn.

Y, como esa, ha habido múltiples peleas en La Granja VIP, pero los Granjeros se han negado a romper definitivamente.