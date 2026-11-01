Cuánto tiempo realmente jugó Mono Osuna en la Selección Mexicana, participante de La Granja VIP

Mario ‘Mono’ Osuna se ha convertido en uno de los rostros conocidos de La Granja VIP, sin embargo, antes de participar en los realities de TV Azteca tuvo una carrera dentro del futbol profesional. El mediocampista pasó por equipos como Querétaro, Morelia y América, además de cumplir el sueño de vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

A pesar de que su trayectoria en clubes se extendió durante varios años, su participación con el combinado nacional fue mucho más breve. Sus apariciones con la selección mayor se concentraron en 2015, cuando Miguel ‘Piojo’ Herrera lo tomó en cuenta para disputar partidos amistosos y la Copa América celebrada en Chile.

¿Cuántos minutos jugó Mono Osuna con la Selección Mexicana?

De acuerdo con los registros de BeSoccer y FBref, Mono Osuna acumuló 149 minutos en tres partidos con la Selección Mexicana mayor. Esto equivale a dos horas y 29 minutos de participación registrada con el combinado azteca, repartidos entre dos encuentros de preparación y uno del torneo continental.

Mono Osuna jugando para México|Crédito: Mexsport

El sinaloense fue titular en dos ocasiones y entró de cambio en la restante. No anotó goles con el equipo nacional y sus tres apariciones se produjeron entre el 15 de abril y el 15 de junio de 2015. Es decir, entre su debut y su último encuentro transcurrieron exactamente dos meses.

¿Contra qué selecciones jugó Mono Osuna con México?

Su debut se produjo el 15 de abril de 2015 ante Estados Unidos, en un amistoso disputado en el Alamodome de San Antonio, Texas. Osuna pertenecía a Querétaro, tenía 26 años y recibió la confianza de Miguel Herrera para iniciar el encuentro. Completó los 90 minutos en la derrota mexicana por 2-0.

Su segunda aparición llegó el 7 de junio de ese mismo año frente a Brasil, en el Allianz Parque de São Paulo. El mediocampista volvió a formar parte del once inicial, pero fue reemplazado por Marco Fabián al descanso. El resultado también fue una derrota por 2-0 para el conjunto mexicano.

¿Qué Copa América disputó Mono Osuna con la Selección Mexicana?

El actual participante de La Granja VIP integró el plantel de México para la Copa América de Chile 2015. Su única participación en aquella competencia ocurrió el 15 de junio, durante el empate 3-3 contra la selección anfitriona por la segunda jornada del Grupo A.

Osuna ingresó en la recta final del encuentro en sustitución de Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona. Ese compromiso terminó siendo su última aparición registrada con la selección mayor.

México quedó eliminado en la fase de grupos después de empatar ante Bolivia y Chile, y perder 2-1 contra Ecuador. Así terminó la participación del equipo nacional en el torneo que marcó el cierre de los partidos internacionales de Mono Osuna.