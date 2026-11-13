Rafa Mercadante revela que Julio no salvará a Ivonne; ¿contra quién van en La Granja VIP?

La estrategia para la Traición abrió una nueva conversación en La Granja VIP. Rafa Mercadante le reveló a Ivonne Montero que, según el acuerdo que alcanzó con Julio Camejo y Kevyn Contreras, el actor salvaría a ‘Bicolor’. De esta manera, Ivonne no sería la beneficiada por ese movimiento y tendría que seguir pendiente de su permanencia en la competencia.

Sin embargo, Rafa considera que ese escenario podría jugar a favor de su compañera. Durante la charla, señaló que enfrentar la votación junto a Niurka podría fortalecer a Ivonne, pues cree que el público no estaría de acuerdo con lo que ha sucedido dentro del reality. Una lectura que pone a la cubana en el centro de sus cálculos.

¿A quién salvaría Julio Camejo en La Granja VIP?

De acuerdo con lo que contó Rafa Mercadante, Julio Camejo salvaría a Kevyn Contreras. El conductor explicó que los tres habían participado en un disparejo para decidir quién se sacrificaría y permanecería en la tabla, mientras otro recibía la oportunidad de salir de ella.

“Sorpréndeme Rafiki” Manelyk escoge a Rafael Mercadante y el público selecciona a Kevyn “Bicolor” para el Duelo de Nominación en La Granja VIP (Crédito: La Granja VIP)

Rafa aseguró que a él le había tocado quedarse. Con ese resultado, el plan que le compartió a Ivonne contempla que Julio rescate a Kevyn: “Entonces Julio va a salvar a Kevyn”, afirmó durante la conversación.

¿Por qué Rafa cree que Ivonne puede fortalecerse frente a Niurka?

Aunque Ivonne quedaría fuera de ese rescate, Rafa intentó explicarle por qué considera que seguir expuesta a la decisión del público podría beneficiarla. Su argumento se concentró en la posibilidad de enfrentar la votación junto a Niurka.

El conductor sostuvo que lo sucedido dentro de La Granja VIP podría influir en la respuesta de los espectadores. Desde su perspectiva, ese contexto ayudaría a fortalecer a Ivonne frente a la cubana. Esto se debe a que Niurka ha tenido varias actitudes polémicas que podrían haber caído mal dentro del público.

“Si te soy muy sincero, con todo lo que ha sucedido, te va a fortalecer más ir tú con Niurka, porque la gente no va a estar de acuerdo con todo lo que ha pasado”, sentenció Rafa.

¿A qué hora es la décima Traición de La Granja VIP?

La décima Traición de La Granja VIP se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, durante la gala que podrás seguir por la señal de Azteca UNO y la transmisión en vivo del sitio oficial del reality. Una noche que permitirá conocer si Julio Camejo cumple con el acuerdo que Rafa Mercadante le adelantó a Ivonne Montero.

Además de salvar a uno de sus compañeros, Julio deberá colocar en la tabla a otro participante, un movimiento que modificará la lista de Granjeros en riesgo rumbo a la eliminación del domingo 15 de noviembre. Por eso, su decisión será clave para conocer contra quiénes tendrán que buscar la permanencia Ivonne, Rafa y Niurka.