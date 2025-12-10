inklusion logo Sitio accesible
¡Pensaron que era broma! Así reaccionaron Alfredo Adame y Eleazar Gómez al NACIMIENTO del becerro de “Jacinta”

Alfredo Adame y Eleazar Gómez ya se habían ido a acostar en la madrugada del 10 de diciembre, pero los despertaron por el nacimiento del becerrito de “Jacinta”.

Después de mucha espera, por fin nació el becerro de la vaca “Jacinta”, y absolutamente ningún granjero se quiso perder el conmovedor momento. Sin embargo, a Alfredo Adame y Eleazar Gómez los tuvieron que despertar porque el nacimiento ocurrió ya avanzada la noche y a ellos no les tocaba guardia.

