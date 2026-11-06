Kevyn “Bicolor” NOMINA directamente a Fernando Lozada y lo clava en la Tabla de Nominados hasta el domingo

Aunque el poder de la Traición estuvo en manos de la Bebeshita esta semana, al final la suerte decidió y en la Tabla de Nominados, de último momento, fue añadido Fernando Lozada.

Tras ganar el reto de Salvación, la Bebeshita pudo elegir a uno de los Nominados para sacarlo de la Tabla. Optó por Julio Camejo, es decir, dejó a Natalia Alcocer e Ivonne Montero.

Antes de que pudiera elegir al Granjero que añadiría a la Tabla, el pajarito de la suerte señaló qué tipo de Traición se llevaría a cabo y resultó en una traición doble. Así, aunque la influencer decidió que Kevyn Contreras Bicolor fuera puesto en riesgo, el comediante no subió solo.

Bicolor eligió a Fernando Lozada. El conductor dijo que se lo esperaba porque no está en ningún grupo y el comediante “no está dispuesto a aventarse un tiro contra La Resistencia, era de esperarse”.

Cabe decir que Bicolor eligió a Fernando a pesar de que, el miércoles de Asamblea, con el poder del Huevo dorado, había bajado al conductor de la Tabla de Nominados.

Así terminó la Tabla de Nominados en la semana nueve

Luego del viernes de Traición, así quedó la Tabla de Nominados:

Natalia Alcocer, elegida por Kevyn Contreras Bicolor cuando tuvo el poder del Huevo dorado.

elegida por cuando tuvo el poder del Huevo dorado. Mario Mono Osuna, recibió un castigo por la manera en la que trató a Tlacoyo, el perrito de La Granja VIP.

recibió un castigo por la manera en la que trató a Tlacoyo, el perrito de Ivonne Montero, por haber recibido más votos en contra el miércoles de Asamblea.

por haber recibido más votos en contra el miércoles de Asamblea. Kevyn Contreras Bicolor por la Traición de la Bebeshita .

por la Traición de la . Fernando Lozada por la Traición de Kevyn.

¡OFICIAL! Lista FINAL de Nominados después de La Traición de la semana 9 en La Granja VIP; en riesgo total de eliminación ¡OFICIAL! Lista FINAL de Nominados después de La Traición de la semana 9 en La Granja VIP; en riesgo total de eliminación (Crédito: La Granja VIP)

Recuerda que en tus manos está salvar a tu Granjero favorito. Tienes hasta el próximo domingo para votar por el nominado al que quieras salvar.

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