En La Salvación un Granjero logró salir de la Tabla de Nominados, evitando estar en riesgo de eliminación el domingo, y obteniendo el poder sobre el Viernes de Traición, cambiando toda la jugada en La Granja VIP. Al final, en la lista actualizada de Nominados están Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras y Manelyk.

No te lo pierdas: LINK OFICIAL para las votaciones en La Granja VIP.

¿Por qué Mario “Mono” Osuna se encuentra fijo en la Tabla de Nominados hasta el domingo?

A diferencia de otros Granjeros que pudieron ser nominados y participar en La Salvación, Mario “Mono” Osuna fue el único que no pudo participar. Debido a que Julio Camejo con el poder de la Herradura, se encargó de fijarlo hasta La Gala del domingo de La Granja VIP.

Por lo que tampoco tendrá oportunidad de participar en las dinámicas del Viernes de Traición, el voto del público será lo único que podrá salvarlo de la eliminación en La Gala del domingo.

¿Quién ganó La Salvación?

En La Salvación la Granjera que ganó el juego fue Niurka Marcos, quien además de salir de la Tabla de Nominados tendrá poder directo sobre el Viernes de Traición, logrando sacar a uno de los Granjeros para meter a otro, poniéndolo en riesgo de la eliminación.

Por esa razón no te pierdas la transmisión EN VIVO y Gratis del programa, el cual podrás ver desde AQUÍ, logrando ver La Gala en tiempo real, mientras que el 24/7 podrás verlo desde aquí para disfrutar cada instante de los Granjeros y Atletas en las semana 12.

No olvides votar para que puedas salvar a uno de los Granjeros, puedes hacerlo desde la página de Azteca UNO. Si ya tienes disponible en tu celular la app de “TV Azteca en Vivo”, puedes entrar a la opción de Vota por Tu Granjero Favorito para que seas enviado al portal oficial y escoger a tu favorito para salvarlo de la eliminación.