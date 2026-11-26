En La Granja VIP el primer nominado de la semana depende del Legado. En esta ocasión Bebeshita dejó en la mira a Julio Camejo. Sin embargo, no está en la Tabla y esta es la razón.

A pesar de que el equipo de la Resistencia se puso de acuerdo para tratar de afectar a Camejo que la semana pasada contaba con inmunidad por ser el Capataz, la situación obligó a Manelyk González a sacarlo de la Tabla.

Lo que sucedió es que Mane ganó el poder del Huevo dorado y tuvo que decidir a cuál de los nominados salvar. Podía elegir entre Niurka, Kevyn Contreras Bicolor y Julio Camejo, optó por este último.

Luego subió a la Tabla a Mario “Mono” Osuna, lo que sorprendió porque, al parecer, ayudó a uno de sus rivales y afectó a su amigo, pero todo es parte de una estrategia.

Julio Camejo y Manelyk González

La intención de la Resistencia es evitar que Camejo acumule votos a lo largo de toda la semana y ayudar a que “Mono” Osuna gane el poder de la Traición para, en el último momento, volver a llevar a Julio a la Tabla con la idea de que un par de días no sean suficientes para que su público lo apoye.

Veremos qué pasa porque en La Granja VIP las sorpresas no se hacen esperar.

¿Qué es y cómo funciona la dinámica de Legado que determina al primer nominado?

El Legado determina al primer nominado de la semana y el expulsado del domingo se encarga de nombrarlo.

Aunque en La Granja VIP el público decide quién se queda y quién se va, el Granjero que recibe menos votos todavía tiene un as bajo la manga para continuar incidiendo en el juego.

Antes de irse, el eliminado entrega una carta a Adal Ramones con el nombre del Granjero al que le gustaría ver salir. Por lo general los equipos se ponen de acuerdo para saber a quién afectar con el Legado. Sin embargo, como en este caso, no se puede garantizar que permanecerá en la Tabla de Nominados toda la semana.