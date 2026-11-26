Kevyn “Bicolor” Contreras quedó esta noche bloqueado de La Salvación y tendrá que permanecer en la Tabla de Nominación hasta el domingo 29 de noviembre y ganar su permanencia a través de las votaciones del público.

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Esta situación coloca al Granjero en una posición complicada, pues no tendrá oportunidad de luchar por su salvación y continuará en riesgo de convertirse en el eliminado número 12. Por ahora, Kevyn “Bicolor” Contreras comparte la placa con Mario “Mono” Osuna, mientras que Niurka y Manelyk tienen posibilidad de salvación.

¿Por qué Kevyn “Bicolor” Contreras quedó bloqueado de La Salvación en La Granja VIP?

Durante esta noche previo a la dinámica del Juego por la Salvación los Granjeros que están libres de estar nominados tuvieron que echar tierra a los nominados y expresarles por qué no quieren que se salven y sea probablemente el eliminado de esta semana. Una vez que pasaron todos se reveló que Kevyn “Bicolor” Contreras era el Granjero que más tierra acumuló, en especial después de que el desempate fue escogido por el Capataz por lo que automáticamente fue el bloqueado de hoy.

¿Por qué hay otro Granjero nominado que no puede jugar por su salvación?

Pese a que esta noche se dio a conocer que Kevyn “Bicolor” Contreras era el bloqueado, también se ha dado a conocer que Mario “Mono” Osuna no jugará por su salvación, ya que él fue “castigado” por Julio Camejo durante el miércoles de Asamblea.

Cabe recordar que el cubano ganó la Herradura y obtuvo la posibilidad de bloquear a uno de los Granjeros y decidió bloquear al atleta como estrategia.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP en la semana 12?

La Tabla de Nominación está integrada por cuatro Granjeros que se encuentran en riesgo de abandonar la competencia. Sin embargo, con los resultados que se registren durante el Juego de la Salvación y Viernes de Traición esta puede modificarse.

A continuación te dejamos los nombres de los nominados: