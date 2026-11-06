De Capataz a Peón, por qué Rafa Mercadante no gozó toda la semana los privilegios de líder

Rafael Mercadante ganó el duelo de Capataz y se quedó con la posición más deseada de La Granja VIP. Sin embargo, dado que esta es la semana de la suerte y el azar, el actor no pudo gozar de todos los privilegios que le correspondían.

Al final de la Gala del jueves de Salvación los Granjeros recibieron una sorpresa, participarían en un juego de cambio de roles y se convertirían en alguien más con todo lo que ello implicara.

Rafa Mercadante no solo tuvo que renunciar a su posición de Capataz sino que, como tuvo que adoptar la personalidad y tareas de Fernando Lozada, se convirtió en Peón. Cabe recordar que Fernando se encuentra en su cuarta semana consecutiva de peonaje.

Así, desde hace algunas horas. el conductor ha tenido que realizar algunas de las tareas más pesadas en La Granja, desde levantarse antes que todos hasta mover el molino de agua. Sin embargo, “El Gallo” decidirá por cuánto tiempo seguirá el juego de intercambio de roles y Rafael podría volver a gozar de los privilegios de ser Capataz.

Rafael Mercadante se convirtió en Peón

¿Quién se quedó con la posición de Capataz durante el cambio de roles?

Rafael Mercadante tuvo que renunciar a su posición de Capataz y convertirse en Peón por hacer cambio de rol con Fernando Lozada y quien se quedó con el liderazgo de La Granja VIP fue Kunno.

De inmediato el influencer de mudó a la habitación del Capataz y comenzó a disfrutar de la comida especial y beneficios. Kunno también se mostró feliz con el cambio porque comparte la suite con Manelyk González.

Y es que esta semana Niurka fue elegida por el público para compartir el cuarto con el Capataz, pero tras el cambio de roles, Manelyk adoptó la personalidad y tareas de la cubana lo cual agradeció porque, además, esta semana fue elegida por el público como Peón.