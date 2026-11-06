“A ti hasta te mentó la madre”: Exponen las incongruencias IMPERDONABLES de Niurka en La Granja VIP

La actitud cambiante de Niurka tiene a todos furiosos en La Granja VIP, ya que piensan que traicionó a su equipo solo por su coraje a Ivonne Montero. Esta situación hizo que algunos de sus aliados más fuertes se pusieran a analizar las estrategias de la Granjera y llegaron a la conclusión de que ella podría estar jugando individual, pero beneficiándose de un equipo y haciendo cosas que para ellos ya son imperdonables.

Durante una conversación en el Granero, Kevyn Contreras, Julio Camejo y Rafa Mercadante, pusieron sobre la mesa las jugadas de la llamada “mujer escándalo”, cuestionando por qué siempre tiene que ser ella la que toma las decisiones, pero no las respeta.

“Todos lo hicimos como quedamos. Ahora en qué momento decidieron que se va a subir Kevyn, como por qué. Niurka decide todo por nosotros, si habíamos decidido todo juntos. Íbamos poca madre como ‘Disfuncionales’, nos ganamos al público afuera, tenemos apoyo, cariño y ahora ella lo rompe”, apuntó Rafa, que fue uno a los que mayor decepción les causó esta situación.

¿Por qué dicen que Niurka traiciona a su equipo en La Granja VIP? Los actos imperdonables

En la conversación, los Granjeros recordaron algunas de las ocasiones en las que Niurka trató de convencerlos que serían más fuertes jugando en bloque y cómo accedieron a sus ideas sin imaginar que un día les daría la espalda. Por ejemplo, el día que se enojó porque Julio Camejo quería darle el “Peón de Oro” a Fernando Lozada y terminó convenciéndolo para que rompiera el trato que ya había hecho argumentando que era por el bien del equipo.

“Todo el tiempo se había hecho lo que decidía el grupo. A ti hasta te mentó la madre cuando fue lo de los Peones porque no quería que le dieras el premio a Fernando y todo para qué”, sentenció el conductor.

Además, Kevyn “Bicolor” también cuestionó que la vedette siempre quiera mandarlos a la tabla diciendo que ellos son los más fuertes, pues ahora piensa que solo es una táctica para protegerse de las nominaciones. Y por si fuera poco, Rafael Mercadante reprochó que los haga quedar en mal ante el equipo de Manelyk, ya que está casi seguro de que se burlaron porque ella misma les arruinó la estrategia.