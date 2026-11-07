Fernando Lozada sorprendió a Rafa Mercadante con una historia que pocos conocían sobre su paso por La Isla. Durante una conversación en La Granja VIP, el participante recordó una de las experiencias más aterradoras que enfrentó en el reality de supervivencia: dormir dentro de un ataúd en medio de un panteón. La anécdota llamó la atención por las condiciones en las que tuvo que pasar la noche, pues no solamente estaba rodeado de tumbas, sino que además el espacio del féretro era tan reducido que ni siquiera cabía cómodamente. El relato dejó ver una faceta poco conocida de las pruebas extremas que pueden enfrentar quienes participan en este tipo de competencias, donde los retos no solamente ponen a prueba la resistencia física, sino también los miedos personales.

Fernando Lozada recuerda la noche de TERROR que pasó dentro de un ataúd

Al contarle la experiencia a Rafa Mercadante, Fernando explicó que la situación ocurrió durante su participación en La Isla, cuando tuvo que pasar la noche en un panteón y dormir dentro de un ataúd. Sin embargo, el desafío tenía una dificultad adicional: por sus dimensiones, prácticamente no cabía en el féretro, lo que hizo todavía más incómoda aquella experiencia.

Fer Lozada ¡De terror! Fernando Lozada CONFIESA en La Granja VIP que tuvo que dormir en un ataúd (La Granja VIP)

El Granjero también reconoció que sintió mucho miedo durante aquella noche. Aunque ha participado en competencias que exigen fortaleza y valentía, estar dentro de un ataúd, en un cementerio y bajo esas circunstancias fue una vivencia que no resultó nada sencilla. La confesión permitió que Rafa conociera otro de los momentos extremos que Fernando ha vivido en televisión. Además, recordó que detrás de los participantes de los realities existen experiencias que van mucho más allá de las rivalidades, las estrategias y las competencias que actualmente protagonizan en La Granja VIP.