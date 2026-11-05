La Resistencia coincide: este Granjero JAMÁS sería su amigo fuera de La Granja VIP

La convivencia dentro de La Granja VIP continúa dejando al descubierto las opiniones que los participantes tienen unos de otros. Esta vez, Mono, Manelyk y Fernando protagonizaron una conversación en la que hablaron sobre Kevyn y algunas de las actitudes que ha mostrado durante la competencia. Los tres coincidieron en que, fuera del reality, difícilmente podrían tener una amistad con él. Durante la plática, los integrantes de la Resistencia comentaron que Kevyn en ocasiones realiza ciertas acciones únicamente para molestar o incomodar a los demás. Sus observaciones dieron paso a una conversación más personal sobre cómo perciben su comportamiento y si podrían relacionarse con él lejos de las cámaras.

“El Mono”, Manelyk y Fernando Lozada cuestionan las actitudes de Kevyn

Fernando Lozada Fer Lozada (La Granja VIP)

Mientras compartían sus opiniones, los tres granjeros hablaron sobre las situaciones en las que consideran que Kevyn hace determinadas cosas solamente para fastidiar a sus compañeros. Esta actitud fue uno de los puntos que destacaron durante la conversación, pues coincidieron en que no siempre entienden sus intenciones. La plática mostró que las diferencias entre ellos no se limitan a las estrategias del juego o a las rivalidades que se han formado dentro de la competencia. También existen desacuerdos relacionados con las personalidades y las formas de convivir, algo que ha influido en la percepción que tienen de otros participantes.

La Resistencia asegura que Kevyn nunca sería parte su amigo

Uno de los comentarios que más llamó la atención ocurrió cuando Mono, Manelyk y Fernando coincidieron en que Kevyn jamás sería parte de su círculo de amistades fuera de La Granja VIP. Los tres dejaron claro que no se imaginan construyendo una relación de amistad con él en su vida cotidiana. Aunque dentro del reality deben compartir espacios,actividades y responsabilidades, reconocieron que eso no significa que necesariamente tendrían afinidad fuera del programa. Sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa la distancia que existe entre Kevyn y los integrantes de la Resistencia, una situación que podría seguir influyendo en la convivencia durante los próximos días.