Eleazar Gómez sorprende a El Patrón al DARLE UN REGALO frente a todos. "¿No es una bomba?”
¿Eleazar Gómez y El Patrón fumarán la pipa de la paz, ahora que estamos cerca de Navidad? Mira el regalo que el actor le dio al luchador.
Durante la noche del 9 de diciembre, los granjeros participaron en una dinámica que consistía en entregar un regalo significativo de algo que usaron en La Granja VIP y mediante el cual querían ser recordados por una persona en particular. Eleazar Gómez eligió darle un regalo a El Patrón, a Sergio Mayer Mori y a Alfredo Adame.