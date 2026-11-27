La llegada de los Atletas de Exatlón México a La Granja VIP no solo dio lugar a nuevas amistades, sino también a diferencias entre los participantes. En una conversación con Manelyk González y Marysol Cortés, Gloria Murillo expresó su descontento con algunas actitudes de Julio Camejo y reveló cómo se siente ante ciertos comentarios del actor.

La atleta recordó el enfrentamiento que protagonizó con el cubano, quien cuestionó a los invitados por considerar que no estaban aprovechando la exposición que les brinda el reality. Ante estos señalamientos, Murillo defendió su postura y dejó en claro que no está dispuesta a modificar su comportamiento para generar contenido.

“Yo estoy jugando como yo quiero”, aseguró Gloria al recordar el intercambio con el Granjero. Además, explicó que analiza individualmente el desempeño de cada participante, independientemente de las amistades que haya formado durante su estancia.

Gloria Murillo revela qué le incomoda de Julio Camejo en La Granja VIP

Durante la conversación, Manelyk González planteó que la cercanía entre la deportista y Kevyn “Bicolor” Contreras podría ser uno de los motivos detrás de las diferencias con Camejo. Desde su perspectiva, la llegada de Gloria modificó la dinámica que mantenían los dos amigos luego de la eliminación de Daniela Alexis, “La Bebeshita”.

Por su parte, Murillo confesó que ya había hablado con el comediante sobre las actitudes del actor, especialmente cuando interviene en sus conversaciones o realiza determinadas insinuaciones.

“Es superinvasivo”, expresó la atleta. Cuando Mane hizo referencia al tono sexual de algunos comentarios, su compañera reconoció que estas situaciones le generan incomodidad y que todavía no sabe cómo comunicárselo directamente al cubano.

Gloria también aclaró que su amistad con Bicolor no implica que deba respaldar a todos los integrantes de su equipo ni coincidir con sus decisiones dentro de la competencia. “Que a mí me caiga bien Kevin no significa que tenga que apoyar a todo el bando”, explicó. Asimismo, reconoció que, a diferencia del comediante, no ha logrado establecer una relación cercana con Camejo.

Las diferencias se producen en medio de una semana en la que el propio actor reconoció que preferiría que los Atletas abandonaran pronto La Granja VIP, pues desde su incorporación Kevyn ha pasado menos tiempo con él.