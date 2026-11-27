A pocas semanas de que termine la segunda temporada de La Granja VIP, Kevyn “Bicolor” Contreras ya comenzó a imaginar cómo sería su regreso a la vida fuera del reality. Durante una conversación con Gloria Murillo, el comediante compartió los planes que tiene para celebrar su paso por la competencia y reveló cuál sería el principal destino del dinero si consigue llevarse el premio.

Todo comenzó cuando la atleta le aconsejó aprovechar las últimas semanas del programa. Según le explicó, conforme se reduce el número de participantes, resulta más fácil para el público recordar a quienes permanecen en la competencia. Fue entonces cuando Bicolor comenzó a contar cómo le gustaría festejar.

Así celebraría Kevyn Bicolor si gana La Granja VIP

El comediante aseguró que, independientemente del lugar que consiga en la competencia, le gustaría organizar una gran celebración en su colonia. Entre sus ideas mencionó cerrar una calle, ofrecer comida a los asistentes e incluso solicitar el estacionamiento de una fábrica de la zona para realizar el evento. “Voy a hacer un pachangón en mi colonia como los que hago”, adelantó el granjero.

Sin embargo, si consigue llegar a la gran final, sus planes serían todavía más ambiciosos. Contreras contempló la posibilidad de solicitar una plaza o realizar un evento en otro lugar. En caso de ganar el reality, aseguró que los festejos podrían extenderse hasta Año Nuevo, con bailes, fiestas e incluso una feria. Ante los detalles de las celebraciones, Gloria le preguntó en reiteradas ocasiones si estaría entre los invitados. Finalmente, el comediante le confirmó que sí.

¿En qué invertiría Kevyn Bicolor el premio de La Granja VIP?

Más allá de los festejos y las bromas sobre cuánto dinero gastaría, Murillo quiso saber qué haría realmente su compañero con el premio económico. Fue entonces cuando Kevyn dejó en claro que su principal prioridad es garantizar el bienestar de sus hijos. “Obviamente, yo saliendo de aquí seguiré trabajando para ellos, pero va a ser para honrarlos, para cuidar su educación, su salud”, expresó.

El comediante, quien es padre de seis hijos, ya había tenido la oportunidad de reencontrarse con tres de ellos durante la cuarta gala de eliminación de La Granja VIP. En esta ocasión, explicó que desea brindarles seguridad económica y que tengan la certeza de que su participación en el reality también fue por ellos.