Las tareas de limpieza de La Granja VIP se convirtieron en tema de conversación entre Julio Camejo e Ivonne Montero. Mientras intercambiaban opiniones sobre el mantenimiento de los espacios que utilizan los Granjeros, el actor cuestionó el desempeño de Kunno como Capataz y explicó cuáles considera que deberían ser las responsabilidades de quien ocupa ese cargo.

Durante la charla, Montero contó que había abordado el tema con Tío Pepe, pues, según aseguró, desde el lunes no se estaban realizando determinadas labores de limpieza. Sin embargo, aclaró que su intención no era acusar a su compañero, sino encontrar una solución al problema.

Además de mencionar las dificultades con el lavado de los platos, la actriz hizo referencia al estado del baño, la sala, el comedor y la habitación. Ante sus palabras, Camejo señaló que, conforme disminuya la cantidad de Granjeros, será más difícil distribuir el trabajo.

Ivonne también relató que Kunno le había manifestado que no estaría detrás de sus compañeros para que cumplieran con sus obligaciones. No obstante, ella consideró que supervisar esas actividades era precisamente una de las funciones del Capataz.

Julio Camejo recuerda cómo desempeñaba sus funciones como Capataz de La Granja VIP

Para explicar su postura, el actor recurrió a su propia experiencia al frente de los Granjeros y recordó que realizaba tres supervisiones a lo largo del día: una por la mañana, otra al finalizar el turno de trabajo y una última antes de irse a dormir.

Según explicó, durante esos recorridos siempre encontraba alguna tarea pendiente, como guardar una pala o cerrar la composta. Asimismo, reconoció que ejercer el liderazgo implica un esfuerzo adicional, pero recordó que el cargo también ofrece beneficios, entre ellos la inmunidad y una habitación individual.

Camejo destacó que obtener esos privilegios no significa dejar de lado las obligaciones, pues el Capataz también cuenta con autoridad sobre sus compañeros y que estar en ese lugar “no son vacaciones”.

Por otra parte, Julio hizo una distinción entre ganar la competencia que permite acceder al cargo y demostrar las capacidades necesarias para ejercerlo. “Yo me gané ser Capataz por un juego. Después fui bueno, sí, pero no me lo gané por aptitudes”, expresó.

El actor consideró que el verdadero desempeño se demuestra una vez que se asume la responsabilidad de liderar al grupo, independientemente de las habilidades que permitieron ganar la prueba.