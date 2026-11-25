Los miércoles de Asamblea se vuelven cada vez más difíciles. Ya solo quedan ocho Granjeros y las estrategias se vuelven cada vez más importantes. Así es como se dieron las votaciones este 25 de noviembre.

Esta semana hubo un cambio importante, los Atletas de Exatlón que se unieron a La Granja VIP por algunos días también pudieron votar. Al final, quienes terminaron nominados fueron Niurka y Kevyn Contreras Bicolor.

Cabe decir que esta semana no pudieron señalar a Julio Camejo, nominado por el Legado de Bebeshita, a Manelyk González que perdió el duelo, ni a Kunno que tiene inmunidad como Capataz.

Uno a uno, así votaron los Granjeros este miércoles de Asamblea

Los Granjeros saben que dan dos votos en contra a quien nombren primero y uno a quien señalen después. Bajo esa dinámica, así fue la nominación:

Manelyk González

Dos puntos para Niurka. Le dijo que por tercera ocasión encontró un pretexto para descuidar a los animales y sus tareas. Añadió que es una mentirosa porque la semana pasada habló muy mal de Julio Camejo y ahora se muestra como su amiga.

Le dijo que por tercera ocasión encontró un pretexto para descuidar a los animales y sus tareas. Añadió que es una mentirosa porque la semana pasada habló muy mal de y ahora se muestra como su amiga. Un punto para Kevyn Contreras Bicolor. Explicó que solo era estrategia y que le gustaría ir a la Tabla de Nominados con él.

Manelyk nominó a Bicolor

Kevyn Contreras Bicolor

Dos puntos para Niurka. Le explicó que el día de su cumpleaños no tenía nada que darle más que esos puntos, le deseó lo mejor y le dijo que espera poder tratarla fuera de La Granja VIP.

Le explicó que el día de su cumpleaños no tenía nada que darle más que esos puntos, le deseó lo mejor y le dijo que espera poder tratarla fuera de Un punto para Ivonne Montero. Bromeó y le dijo que las palomitas que le hizo no quedaron perfectas.

Niurka

Dos puntos para Kevyn Contreras Bicolor. De manera sarcástica le dijo que está perdiendo su brillo y que la tiene aburrida.

De manera sarcástica le dijo que está perdiendo su brillo y que la tiene aburrida. Un punto para Ivonne Montero. Le dijo que más allá de las estrategias y del pasado, hoy la disfrutó como maestra.

Mario “Mono Osuna

Dos puntos para Niurka. Primero la apresuró, razón por la cual la cubana se enojó y volvió a sentarse. Luego le dijo que quiere que se vaya de La Granja por su cinismo, su sarcasmo, su falta de empatía y su desinterés.

Primero la apresuró, razón por la cual la cubana se enojó y volvió a sentarse. Luego le dijo que quiere que se vaya de por su cinismo, su sarcasmo, su falta de empatía y su desinterés. Un punto para Kevyn Contreras Bicolor. Le dijo que han tenido roces porque defienden diferentes intereses, que le cae bien, pero quiere que se vaya porque es amigo de Julio Camejo.

Julio Camejo

Dos puntos en contra para Kevyn Contreras Bicolor. Le dijo que lo admira porque es una gran persona y siempre trata de divertirlos a todos, pero que hay un momento en el que ya no se puede callar porque se han metido con su familia, con sus hijos y su trabajo.

Le dijo que lo admira porque es una gran persona y siempre trata de divertirlos a todos, pero que hay un momento en el que ya no se puede callar porque se han metido con su familia, con sus hijos y su trabajo. Un punto para Niurka. Explicó que es por estrategia.

Ivonne Montero

Dos puntos para Kevyn Bicolor. Le dijo que al inicio pensó que se iban a llevar muy bien, pero la descolocó con su juego. Le pidió que trabaje con mayor madurez y elija en qué momento ser Bicolor y cuando Kevyn .

Le dijo que al inicio pensó que se iban a llevar muy bien, pero la descolocó con su juego. Le pidió que trabaje con mayor madurez y elija en qué momento ser y cuando . Un punto para Niurka. Recordó que han estado juntas en distintos escenarios y que hay algo que las hace chocar, pero que también han encontrado momentos y situaciones en que pueden llevarse bien.

Kunno

Dos puntos para Niurka. Le dijo mal educada porque no quiso ayudar con las tareas y es una persona predecible y envidiosa.

Le dijo mal educada porque no quiso ayudar con las tareas y es una persona predecible y envidiosa. Un punto para Kevyn Contreras Bicolor. Le dijo que es una persona mentirosa.

Kunno

Así votaron los Atletas de Exatlón el miércoles de Asamblea

Los cuatro Atletas de Exatlón que se unieron a La Granja VIP esta semana también pudieron votar y estos fueron sus elegidos: