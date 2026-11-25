Los enfrentamientos y verdades invadieron La Granja VIP este miércoles de Asamblea y al concluir la emisión de hoy quedó definida la lista de los nominados de la semana 12 donde inicialmente Julio Camejo y Manelyk fueron los primeros Granjeros en estar en riesgo de la eliminación. Sin embargo, hoy tras fuertes confrontaciones colocaron a Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras, Manelyk y Niurka Marcos como los nominados

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¿Por qué Julio Camejo y Manelyk fueron los primeros en estar nominados en La Granja VIP?

La primera sorpresa llegó al inicio de semana luego de que se diera la salida de Bebeshita y se convirtiera en la eliminada número 11, tras su salida tuvo como última jugada el Legado donde terminó colocando a Julio Camejo en la placa de nominación. Esta decisión modificó el panorama de la semana y puso al Granjero en una posición complicada frente a sus compañeros y al público.

Por otro lado, Manelyk también se convirtió en una de las nominadas de esta semana, luego de perder durante el juego de nominación. De esta manera, ambos Granjeros comenzaron a enfrentar la posibilidad de abandonar La Granja VIP.

¿Quiénes son los nominados de la semana 12 de La Granja VIP?

Las nominaciones todavía pueden cambiar conforme avancen las estrategias y demás dinámicas como el Juego de la Salvación y Viernes de Traición. Por el momento la lista completa de nominados quedó conformada por:

Mario “Mono” Osuna

Manelyk

Niurka Marcos

Kevyn “Bicolor” Contreras

Aunque Julio Camejo estaba desde un inicio como nominado su nombre salió de la lista de los Granjeros en riesgo luego de que Manelyk ganara el Huevo de Oro y se le indicara que podía sacar a uno de los nominados de la lista, por lo que ella decidió sacar al cubano. De esta manera el Granjero puede respirara tranquilo tras su salvación.

Así puedes votar para salvar a tu Granjero favorito y evitar que sea el eliminado 12

Una vez que concluya la Asamblea y se conoce los nombres de los Granjeros nominados el público podrá comenzar a votar para que su favorito no abandone La Granja VIP y asegurara una semana más, así que para comenzar a dar tus puntos y salvarlo de la eliminación del domingo visita la página oficial para comenzar a votar. Si eres nuevo y no sabes cómo hacerlo déjanos decirte que votar es sencillo ya que se hace desde el sitio web de La Granja VIP o desde la aplicación TV Azteca En Vivo ingresando a la sección de votaciones de La Granja VIP y ahí comienza el proceso. Otra alternativa rápida y directa es dando VOTACIONES LA GRANJA VIP.

Cuando ingreses a la página revisa la lista de nominados y busca el nombre de tu Granjero favorito. Después selecciona el nombre del participante que quieres apoyar. A lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees dar, recuerda que deben ser 10, esos mismo se pueden dar a una sola persona o repartirlos entre varios, siempre y cuando en total sean 10.

¿Cómo obtener MÁS VOTOS para salvar a un Granjero nominado?

Confirma tu votación y espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados. Sin embargo, existe la posibilidad de obtener más puntos para poder seguir apoyando.

Una de las opciones consiste en registrarse en la plataforma, con lo que se pueden recibir votos extra. También existe la posibilidad de obtener más votos mediante la visualización de videos dentro de la plataforma.