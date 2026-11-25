Desde el domingo pasado cuatro Atletas de Exatlón se unieron a La Granja VIP y de inmediato hicieron amistad con algunos de los Granjeros. Un ejemplo muy claro es la cercanía que han mostrado Kevyn Contreras Bicolor y Ernesto Cázares.
El comediante es gran amigo de Julio Camejo, incluso se les ha criticado por eso. Algo que los unió en el reality es su pasión por la música. No obstante, ahora que Ernesto está en La Granja, Bicolor encontró a alguien también dispuesto a apoyar su talento.
El día de hoy Cázares ha ayudado a Kevyn a armar su set de percusiones con botes y otros utensilios que ha encontrado en la casa. Si bien el regiomontano había trabajado en la construcción él solo, ahora recibe la ayuda del Atleta de Exatlón que, además, le ha dado buenas ideas para poder armar sus instrumentos.
Y es que Ernesto ha demostrado tener más habilidades con las herramientas y le ha propuesto a Kevyn nuevas maneras de dar forma a la estructura y acomodar los botes para que no solo suenen bien, sino para que el comediante tenga una posición cómoda.
Su relación de amistad ha llegado a tal punto que Bicolor hasta preguntó en algún momento cuánto costaría que Ernesto se quedara definitivamente como un participante más en La Granja VIP.
A pesar de lo anterior cabe decir que Kevyn y Julio no se han alejado, por el contrario, siguen practicando sus canciones y el actor continúa ayudando al comediante a perfeccionar sus percusiones.
¿Quiénes son los Atletas de Exatlón que llegaron a La Granja VIP y cuánto tiempo se quedarán?
Esta semana cuatro Atletas de Exatlón ingresaron a La Granja VIP y se sumaron a todas las labores que implica el reality. Se tata de:
- Ernesto Cázares
- Marysol Cortés
- Yann Lobo
- Gloria Murillo
Los Atletas únicamente permanecerán durante una semana y, aunque tendrán las mismas responsabilidades e, incluso, limitaciones que los Granjeros, eso no quiere decir que estén compitiendo por el premio final.