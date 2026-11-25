Cada vez quedan menos en La Granja VIP y las nominaciones se vuelven más estratégicas. Este miércoles de Asamblea Manelyk González dio un punto en contra a Kevyn Contreras Bicolor y su mensaje pudo haber sido malinterpretado por el comediante.

Manelyk y Kevyn no han tenido la mejor convivencia dentro de La Granja VIP, una de las razones principales es que la reina de los realities no aprobaba el romance del comediante con su amiga la Bebeshita, pero desde que ésta está afuera parecía que podrían llevarse mejor, al menos eso fue lo que pensó el regiomontano.

Este miércoles de Asamblea Mane nominó a Kevyn y le explicó que no han convivido lo suficiente y no tenía mucho que decirle porque la imagen que tiene de él está mayormente relacionada con todo lo que le dijo Bebeshita y no tenía intención de meterse en su relación ni buscaba explicaciones.

Bicolor le agradeció que no se involucrara en su romance y le dijo que en los últimos días la ha anotado con una actitud diferente hacia él, con más empatía. No obstante, le advirtió que no se olvidaba de los momentos difíciles que enfrentaron en el pasado.

“Yo nunca te he faltado al respeto. Sin embargo, no olvido. Acepto y me gusta que estés tratando de llevarte chido conmigo, pero me duele lo que ha pasado en estas últimas semanas, unas hacia mí y otras hacia mis compañeros”, dijo Kevyn.

Manelyk nominó a Bicolor

Ante sus palabras, Manelyk sentenció: “no es que yo quiera ser tu amiga, no te confundas, no va por ahí”.

Invitados hablan de nominación de Mane a Bicolor

Este miércoles de Asamblea estuvo como invitada la Bebeshita en el foro y, tras la nominación de Manelyk a Kevyn Bicolor, aseguró que le encantó la estrategia que su equipo está siguiendo.

Por su parte, Rafael Mercadante, que también participó como invitado, expresó que los miembros de su equipo están angustiados porque tienen los números en contra.