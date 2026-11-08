La tensión va cada día más y más en aumento en La Granja VIP y las votaciones del público son clave para la competencia. Sobre todo este Domingo de Eliminación, donde el público tiene el poder de decidir quién se va y quién se queda. Si quieres ayudar a tu Granjero favorito a permanecer dentro del reality, todavía tienes oportunidad de votar. Sin embargo, presta mucha atención porque hay una hora límite, la cual será anunciada por Adal Ramones en vivo durante la gala de eliminación.

También te puede interesar: Link para ver EN VIVO y GRATIS La Granja VIP hoy

¿Hasta qué hora puedo votar en la Granja VIP?

Debes tomar en cuenta que no hay una hora confirmada para el cierre de las votaciones. Esto se debe a que permanecerán abiertas durante el programa de La Granja VIP de la gala de esta noche hasta que Adal Ramones anuncie que se cierran. Es por eso que lo más recomendable es que envíes tus votaciones antes de que se dé ese anuncio del programa y no esperes hasta el último minuto para realizarlo.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP este domingo?

Este domingo ya están todos los Granjeros nominados de este domingo 8 de noviembre de 2026. La tabla se encuentra de esta forma:

Fer Lozada

Ivonne Montero

Kevyn “Bicolor”

Mono Osuna

Natalia Alcocer

Uno de ellos se convertirá en el noveno eliminado de la segunda temporada de La Granja VIP. La decisión final queda en manos del público, pues, dependiendo de los votos registrados por cada participante, dejarán las competencias.

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?

Para participar tienes que visitar el sitio web o utilizar la aplicación de TV Azteca En Vivo. Selecciona al participante que deseas salvar y distribuye tus votos.

También te puede interesar: La Granja VIP: Granjeros reciben la llegada de un integrante inesperado antes de la novena Gala de Eliminación