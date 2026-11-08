¿Niurka realmente traicionó al Equipo Disfuncional? Esto es todo lo que se sabe sobre su estrategia en La Granja VIP

Niurka volvió a modificar el rumbo de La Granja VIP Segunda Temporada. La vedette tomó una decisión que perjudicó a Natalia Alcocer y favoreció a Bebeshita durante La Salvación, provocando reclamos dentro del Equipo Disfuncional. Sin embargo, detrás del movimiento aparecen diferencias que venían creciendo desde días atrás.

Su intención de nominar a Ivonne Montero, los conflictos pendientes con Natalia y las conversaciones con sus rivales explican parte de su postura. ¿Realmente traicionó a sus compañeros o está priorizando su propio juego?

¿Qué hizo Niurka contra el Equipo Disfuncional en La Salvación?

Todo ocurrió durante la dinámica de echar tierra del jueves 5 de noviembre. Los Disfuncionales habían acordado bloquear a Bebeshita para impedirle disputar el Juego de Salvación. No obstante, Niurka cambió el plan y decidió perjudicar a Natalia, quien formaba parte de su alianza.

Con ese movimiento, Natalia quedó fuera de la competencia y Bebeshita mantuvo la oportunidad de salvarse. La creadora de contenido después superó a Julio Camejo e Ivonne Montero, aseguró su permanencia y obtuvo el poder de La Traición.

¡Los Nominados se “Echan Tierra” entre ellos en La Salvación! Gran parte de los votos se van a Daniela “Bebeshita” en La Granja VIP (Crédito: La Granja VIP)

Niurka incumplió el acuerdo del grupo, aunque no le entregó directamente la victoria a Bebeshita: su decisión permitió que participara y la influencer ganó la prueba.

¿Por qué Niurka decidió bloquear a Natalia Alcocer?

La cubana explicó que no estaba de acuerdo con los abusos y defendió el derecho de Bebeshita a competir. Posteriormente, durante la gala del viernes 6 de noviembre, también dejó claro que tenía una cuenta pendiente con Natalia, a quien responsabilizó de haberla traicionado anteriormente.

“Estamos a mano”, expresó la vedette al responder sobre lo sucedido. Sus palabras muestran que la decisión también estuvo atravesada por un conflicto personal.

La ruptura continuó después. El 7 de noviembre, Niurka volvió a cuestionar a Natalia por cómo había ridiculizado a Bebeshita durante el cambio de roles y pidió a Rafael Mercadante tomar partido.

Niurka nominada

¿Qué tiene que ver Ivonne Montero con la estrategia de Niurka?

Antes de La Salvación, Niurka ya había buscado apoyo del grupo de Manelyk para llevar a Ivonne a la tabla de nominados. Entre sus argumentos, señaló que la actriz todavía no había enfrentado la tabla y cuestionó su trato hacia otros participantes.

Rafa Mercadante interpretó que Niurka cambió la estrategia después de que Ivonne recibió el reconocimiento de El Más Gallito. Natalia, por su parte, dejó claro que no está dispuesta a votar contra Ivonne, una postura que profundiza las diferencias dentro de Los Disfuncionales.

¿Niurka se cambiará a La Resistencia?

Niurka planteó la posibilidad de acercarse a La Resistencia si sus compañeros no respaldaban su intención de nominar a Ivonne. Si bien es cierto que la vedette ha estado muy cerca de Manelyk, Bebeshita, Mono Osuna y Kunno, de momento no cambió de bando y ahora mismo estaría jugando por su propia cuenta.