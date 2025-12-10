Kim Shantal y el “Team Cacaraqueo”, molestos por la estrategia de Eleazar Gómez para ganar La Salvación. “Qué insulto”
Kim Shantal le dijo al “Team Cacaraqueo” que no le da orgullo ser la ganadora de El Duelo, ante la posibilidad de que Eleazar Gómez tuviera intención de perder.
Kim Shantal y el “Team Cacaraqueo” no se guardaron su molestia por la supuesta estrategia de Eleazar Gómez, que habría sido quedar nominado el martes para ganar La Salvación el jueves. Sin embargo, El Patrón opinó que una estrategia así es válida y que al público le compete decidir si es algo bueno o no.