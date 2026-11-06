Las diferencias entre los habitantes de La Granja VIP continúan dando de qué hablar y Kunno recordó uno de los momentos en los que intentó cambiar la convivencia dentro del reality. Durante una conversación con el Tío Pepe, el influencer habló sobre su propuesta de hacer una tregua entre el Equipo Disfuncional y la Resistencia, con la intención de que ambos grupos dejaran de enfrentarse y pudieran trabajar juntos. Sin embargo, también recordó que uno de sus mayores esfuerzos para conseguir beneficios para todos terminó sin recibir la importancia que esperaba.

Kunno recuerda el intento de unir al Equipo Disfuncional y la Resistencia

Durante la plática, Kunno explicó que en su momento buscó acercar a los integrantes de los dos bandos para terminar con los conflictos que han marcado la convivencia en la granja. Ante esto, el Tío Pepe le comentó que aquella estrategia sí le había funcionado, reconociendo que su intento de establecer una tregua había tenido resultados. No obstante, el influencer también dejó ver que no todo salió como esperaba. La división entre los participantes ha continuado y las diferencias entre ambos grupos siguen presentes, por lo que aquella intención de conseguir una convivencia más tranquila no ha logrado mantenerse como una solución definitiva.

Kunno Kunno rompe el silencio sobre su sacrificio en La Granja VIP: ¿Por qué NADIE lo valoró? (La Granja VIP)

Kunno habla del sacrificio que hizo por conseguir más presupuesto en La Granja VIP

Otro de los puntos que recordó durante la conversación fue cuando decidió raparse el cabello para que los granjeros pudieran obtener más presupuesto. El gesto representó un sacrificio personal con el que buscaba conseguir un beneficio colectivo dentro del reality. Sin embargo, Kunno expresó su inconformidad al señalar que a nadie pareció importarle lo que había hecho, pues después de conseguir el dinero extra,sus compañeros terminaron gastándolo nuevamente.

De esta manera, el influencer dejó ver su molestia porque, desde su perspectiva, el esfuerzo que hizo no fue suficientemente valorado y el beneficio que consiguió tampoco se aprovechó como esperaba. Su conversación con el Tío Pepe volvió a poner sobre la mesa las dificultades para mantener unidos a los habitantes de La Granja VIP.