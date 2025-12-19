¡No puede ser! La SORPRESA que les espera a los granjeros tras la Salvación en La Granja VIP

La Granja VIP se vestirá de nostalgia luego del infartante Duelo de Salvación de este jueves 18 de diciembre con una increíble cena del reencuentro que contará con la participación de... ¡9 exgranjeros y dos invitados especiales! Esto es lo que se sabe del evento que pretende estar lleno de emociones y, claro, muchísimos recuerdos.

¿Qué se sabe de la Cena del Reencuentro de La Granja VIP que busca sorprender a las celebridades?

Al inicio de la Gala de este jueves, la co-conductora Kristal Silva confirmó que los granjeros recibirán una enorme sorpresa luego de la Salvación: ¡un convivio con sus excompañeros en el que, sin duda alguna, sobrarán las anécdotas del recuerdo, las bromas, las risas y las lágrimas!

"Como lo mencionamos al inicio del programa, hoy REGRESAN a La Granja... 9 exgranjeros: Carol, Sandra Itzel, Jawy, Lola, Kike, Manola, Lis, Fabiola y Sergio, ellos volverán para ofrecer una cena sorpresa a los finalistas, recordar juntos los grandes momentos y celebrar que lograron algo extraordinario", dijo Kristal.

En conexiones con el Salón del Reencuentro, Adal Ramones tuvo la oportunidad de conectarse con los primeros exgranjeros en llegar a la cita: Carolina Ross, Sandra Itzel y Jawy Méndez, quienes se mostraron súper emocionados por participar en esta cena de lujo; minutos después se unieron Manola Díez, Kike Mayagoitia y Lola Cortés... ¡mientras los finalistas llegan, el chisme comenzó a calentarse!

Como si la presencia de los 9 exgranjeros no fuera suficiente, Adal Ramones y Kristal Silva confirmaron que ellos también participarán en la cena como invitados especiales... ¡los granjeros que permanecen en la competencia no tienen NI IDEA del fiestón que les espera!

La única prohibición que Adal Ramones le encargó a los exgranjeros fue NO HABLAR de asuntos del exterior ni pasar información sensible ya que esto podría afectar los resultados de La Granja VIP ... ¡fuera de ello, todo se vale!

