Granjeros nominados se abren con Adal Ramones: ¿por qué merecen SALVARSE en La Granja VIP?

Eleazar Gómez, "El Patrón" La Bea y Teo están más que listos para enfrentarse al Duelo de Salvación que, se prevé, le abra a uno de ellos la puerta para convertirse en el tercer finalista de La Granja VIP... ¿pero por qué merecen este beneficio? ¡Esto le respondieron a Adal Ramones!

¿Por qué los últimos nominados de La Granja VIP creen que se merecen la SALVACIÓN?

Durante su primera conexión con los granjeros que permanecen en la última semana de La Granja VIP , Adal Ramones se animó a preguntarle a Eleazar Gómez, "El Patrón" La Bea y Teo lo siguiente: "¿Por qué merecen llegar a la Gran Final y pelear por ese premio de DOS MILLONES de pesos?", dijo el conductor.

La primera en hablar fue La Bea : "Yo merezco salvarme el día de hoy porque he trabajado muchísimo desde el día uno, porque el objetivo está muy claro para mí que es ganar La Granja, estoy a unos pasos de lograrlo y por eso merezco ganar", dijo la comediante.

La siguiente participación fue la de Eleazar Gómez: el actor, quien durante toda la tarde se ejercitó en el gimnasio para llegar al Duelo totalmente preparado , fue claro y directo:

"Literalmente he dado mi full aquí en este gran proyecto llamado La Granja VIP, desde la semana 1 dije que vengo con el objetivo de ganar y creo que eso me hace merecedor", expresó la celebridad, quien dejó claro que todos sus compañeros fueron excelentes jugadores y también deberían estar en la Final.

"El Patrón", por su parte, aseguró que él está acostumbrado a la excelencia y a imponerse en todos sus proyectos: "Soy un hombre que vino con una misión aquí adentro y que la quiere llevar ahí afuera (…) quiero dar ese ejemplo de perseverancia, fuerza, resistencia, buenos valores, disciplina y lealtad", declaró.

Teo, por su parte, dijo: "Creo que he hecho un gran trabajo dentro de La Granja, entonces pues como granjero 10 de 10, además soy un contendiente 10 de 10 y en la convivencia también con todos en su mayoría he tenido una gran relación, todo lo que se necesita para ganar La Granja VIP está aquí", concluyó.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

