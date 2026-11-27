Estamos a muy poco de conocer al Eliminado 12 de La Granja VIP y las tensiones han aumentado, pues también nos estamos acercando a la recta final del programa. Recuerda que el voto del público es lo más importante para decidir quién se queda y quién debe de abandonar el reality, así que puedes dar 10 votos a tu Granjero favorito dando click aquí.

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¿Quiénes son los Nominados de la semana 12 en La Granja VIP?

La Tabla de Nominados cambió varias veces en la semana 12 de La Granja VIP, pero el viernes tras finalizar la Traición, quedó cerrada oficialmente la tabla dejando clavados a los siguientes Granjeros hasta el domingo de Eliminación:

Mario “Mono” Osuna

Manelyk González

Ivonne Montero

Cabe resaltar que esta es la única semana en el programa en la que hay menos Nominados, debido a varios cambios que hubo, desde el Legado, el Duelo de Nominación, La Asamblea y por su puesto, la Salvación.

¿Cuándo salen los Atletas de La Granja VIP?

Los Atletas de Exatlón México solo son invitados temporales de La Granja VIP, ya que entraron el pasado 22 de noviembre y su salida será este domingo 29 en la Gala de Eliminación; sin embargo su estancia fue sumamente importante, ya que fueron clave de varios juegos y decisiones dentro del reality.

¿Cuándo cierran las votaciones en La Granja VIP Segunda Temporada?

Las votaciones se encuentran abiertas actualmente y cerrarán el día domingo durante la Gala de Eliminación cuando nuestros conductores, Adal Ramones y Kristal Silva lo anuncien. No olvides que aún puedes votar y no solo en el link, ya que también lo puedes hacer desde la aplicación de TV Azteca en vivo, la cual puedes descargar desde cualquier dispositivo móvil.

Los Granjeros se quedan sin presupuesto en La Granja VIP

Los días viernes el Mayoral de La Granja VIP el Tío Pepe, presentó el presupuesto semanal tras la semana 12 del reality con la Capatacia de Kunno; sin embargo las multas y un fuerte castigo hizo que los Granjeros se quedaran sin un solo peso del presupuesto, pero la producción les permitió hacer una sola compra y solo será para el alimento de Tlacoyo, el perrito de La Granja.