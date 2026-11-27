Niurka se convirtió en la gran protagonista de la semana 12 de La Granja VIP tras imponerse en el Juego de Salvación del jueves 26 de noviembre. La cubana no solo consiguió salir de la Tabla de Nominados, sino que también obtuvo el poder de modificarla durante la Gala de La Traición de este viernes 27 de noviembre.

Sin embargo, el margen de maniobra de Niurka es cada vez más reducido debido a que solamente quedan siete Granjeros en competencia. Además, los poderes que se repartieron a lo largo de la semana provocaron que la actriz tenga ciertas restricciones al momento de tomar una decisión.

¿A quién puede salvar Niurka hoy viernes 27 de noviembre en La Granja VIP?

Niurka Marcos podrá elegir entre Kevyn “Bicolor” Contreras y Manelyk González para sacar a uno de ellos de la Tabla de Nominados y asegurarle una semana más dentro de la competencia.

Si bien Mario “Mono” Osuna también se encuentra nominado, el ex futbolista deberá permanecer en la tabla hasta la Gala de Eliminación del domingo 29 de noviembre. Esto se debe a que Julio Camejo utilizó el poder de la Herradura sobre él durante la semana 12.

Yann Lobo se va directo con Kevyn “Bicolor” Contreras al decirle que deje de ser flojo en La Granja VIP “Date chance a mejorar como persona” Yann Lobo se va directo con Kevyn “Bicolor” Contreras al decirle que deje de ser flojo en La Granja VIP “Date chance a mejorar como persona” (Crédito: La Granja VIP)

¿A quién puede traicionar Niurka en La Granja VIP?

En caso de que se mantenga la dinámica habitual de La Traición, Niurka deberá colocar a otro Granjero en el lugar del participante que decida salvar. En este sentido, sus únicas opciones son:

Ivonne Montero.

Julio Camejo.

El otro Granjero que se encuentra fuera de la Tabla de Nominados es Kunno, aunque el influencer cuenta con inmunidad por haberse consagrado como el Capataz de la semana 12.

Cabe destacar que Ivonne Montero ya manifestó su preocupación ante la posibilidad de ser traicionada por Niurka. La actriz tiene la esperanza de que Kunno pueda intervenir en la dinámica y devolverle el favor que le hizo al salvarlo de la eliminación durante la semana anterior.

¿A qué hora y dónde ver La Traición de La Granja VIP hoy 27 de noviembre?

La Gala de La Traición de la semana 12 de La Granja VIP comenzará a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) de este viernes 27 de noviembre y se podrá disfrutar EN VIVO a través de Azteca UNO, el sitio web oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Allí se conocerá cómo quedará conformada la Tabla de Nominados rumbo a la Gala de Eliminación del próximo domingo 29 de noviembre.