Como cada semana, el Tío Pepe fue benévolo con los Granjeros, se presentó en la Gala del viernes y les dio algunos reconocimientos por su comportamiento. Sin embargo, también habló de los errores y, por primera vez, el presupuesto anunciado los pondrá a sufrir.

Esta semana ha sido diferente porque La Granja VIP recibió la visita de cuatro Atletas de Extatlón que vivieron la experiencia del reality y también cometieron multas.

El Mayoral expresó que ya dominan la atención de La Granja, el cuidado de los animales. Pero también advirtió que algo que aún se les sale de control es el orden y la limpieza dentro del hogar.

Sobre la Capatacia de Kunno señaló: “considero que esta semana te faltó ejercer mayor control y autoridad, es responsabilidad de todos mantener el orden dentro de la casa. Si ya cuidamos bien a los animales nos está faltando ese punto que hay que cuidar mucho”, dijo el Tío Pepe.

Luego de lo mencionado les anunció que el presupuesto que recibirán la próxima semana será de 25 mil Plata Cash.

Los Granjeros tendrán que vivir con números rojos la próxima semana

Según los resultados de esta semana los Granjeros están en números rojos y su panorama no es nada alentador. “Le van a quedar debiendo al Gallo”, les advirtió Adal Ramones.

Kunno que fue Capataz imaginó que no le iría tan bien y aseguró que le interesaba que se mantuvieran mínimo 500 Plata Cash para el alimento de Tlacoyo.

Así, Adal les mencionó: “todos cometieron faltas esta semana y están en números rojos como nunca antes en la historia. Hoy tienen un presupuesto de menos 27 mil 994 Plata Cash”.

Presupuesto

“Están en gravísimos problemas”, les advirtió el conductor y explicó que se quedarán sin presupuesto para las próximas compras. Estos fueron los errores cometidos a lo largo de la semana:

Porque los Peones usaron la cocina principal cuando no les correspondía.

usaron la cocina principal cuando no les correspondía. Porque los Peones comieron comida que no les correspondía.

comieron comida que no les correspondía. Por llevarse cobijas y colchonetas al granero.

Porque los Peones utilizaron el gimnasio.

utilizaron el gimnasio. Porque Kevyn Bicolor pagó por una visita de la Bebeshita .

pagó por una visita de la . Por ingresar a la suite del Capataz sin que les correspondiera.

sin que les correspondiera. Porque los Granjeros movieron el molino de agua.

Tras los resultados se señaló que los nuevos Granjeros cometieron muchas multas y Manelyk advirtió: “son Atletas, comen un montón, son invitados, con qué cara le decimos no te comas una papa, no entres al gimnasio, qué vergüenza”.