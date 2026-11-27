Hoy en el Viernes de Traición, la decisión de Niurka Marcos se encargará de modificar toda la estrategia en La Granja VIP, ya que ella deberá escoger a quién sacar de la Lista de Nominados y a quién traicionar, poniéndolo en riesgo de eliminación. Para que no te pierdas cada detalle de La Gala de la semana 12, te traemos la transmisión ONLINE y Gratis de hoy 27 de noviembre.

¿Dónde ver La Granja en Vivo? LINK OFICIAL de La Gala del Viernes de Traición de hoy AQUÍ

¿Quiénes están en la Tabla de Nominados?

Hasta el momento, en la Tabla de Nominados se mantienen 3 Granjeros, ayer Niurka Marcos fue la vencedora del Juego de Salvación, además de tener poder sobre el viernes de Traición de hoy 27 de Noviembre, una decisión que cambiara la estrategia.

Dentro de los Nominados se contempla, Kevyn “Bicolor” Contreras, Manelyk y Mario “Mono” Osuna, el último Granjero no tendrá posibilidad de participar en La Traición, ya que fue fijado a la Tabla hasta el domingo sin posibilidad de ser salvado en ninguna dinámica de La Granja VIP.