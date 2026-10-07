La Granja VIP: ¿De qué va La Asamblea HOY miércoles 7 de octubre y por qué es clave para el domingo de eliminación?

Es oficial, este 07 de octubre se llevará a cabo la cuarta Asamblea de La Granja VIP. Este día es decisivo para la Gala de Eliminación del próximo domingo ya que definirá quién podría quedar eliminado de la competencia.

La Granja VIP: ¿En qué consiste La Asamblea y por qué define lo que pasa el Domingo de Eliminación?

Todos los miércoles en La Granja VIP se lleva a cabo La Asamblea, en este día cada uno de los Granjeros se tiene que decir la verdad cara a cara y nominar a uno de sus compañeros, esto completamente en vivo. Por otro lado, cada uno de ellos debe justificar la nominación que realiza, algo que podría generar tensiones, peleas, así como crear un momento lleno de tensión entre todos. Los Granjeros con más votos se sumarán a la Tabla de Nominados y por ende quedarán en riesgo de salir de la competencia en próximo 11 de octubre.

La Asamblea iniciará a las 8: 30 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México y podrás verla a través de nuestro sitio web así como de la señal abierta de TV Azteca. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para enterarte de todas las noticias más relevantes de La Granja VIP, votaciones y todo lo referente al reality.

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¿Cuál es el hashtag de La Granja VIP?

El hashtag de La Granja VIP ha cambiado a través de los días debido a problemas en la red. Sin embargo, a pesar de eso, el público sigue compartiendo el contenido debido a que es el reality número uno que está acaparando toda la atención de los mexicanos. Este miércoles de Asamblea el hashtag será #LaGranjaAsamblea, por lo que todo el contenido que encuentres en internet con este será referente a todo lo que haya sucedido en la dinámica de este 7 de octubre. Es importante que no te pierdas la Gala de este día para que descubras quiénes son los nominados que quedarán en riesgo de salir del reality.

