Llegamos a la semana 12 y ahora solamente quedan 7 Granjeros en La Granja VIP, por lo que cada movimiento que se haga será fundamental para acercarse a la final. Por eso, se abren los votos para enviar a un Peón o Granjero al Duelo de Nominación, donde deberán luchar para obtener su permanencia.

Para votar puedes dar clic aquí para ser enviado al portal oficial de las votaciones, donde veras a cada uno de los Granjeros y Peones, escoge a uno o a varios para dejar tus votos. También es posible hacerlo desde la app de TV Azteca en Vivo desde la opción de “¡Vota por tu Granjero Favorito!“.

¿Qué Granjeros quedan en La Granja VIP?

Tras la salida de Daniela “Bebeshita” en La Gala del domingo del 23 de noviembre, la lista de Granjeros es menor en la semana 12, solamente quedan los siguientes Granjeros:

Manelyk

Kunno

Mario “Mono” Osuna

Niurka Marcos

Julio Camejo

Ivonne Montero

Kevyn “Bicolor” Contreras

Deberás de seleccionar a uno de ellos para que se vaya al Duelo de Nominación, resultado que se dará a conocer el martes en La Gala de La Granja VIP, mientras que el otro duelista será seleccionado por el Capataz. Así que no dejes pasar mucho tiempo para que las votaciones no se vayan a cerrar.

¿Los Atletas pueden participar en el Duelo de Nominación?

En la semana 12, los Granjeros fueron sorprendidos con la llegada de Atletas de Exatlón México, quienes se incorporan a la nueva vida en el campo, haciendo diversas labores y cuidando a los animales. Se incorporaron al reality:

Ernesto Cázares

Marysol Cortés

Yann Lobo

Gloria Murillo

Sin embargo, ellos no están concursando en el reality, por lo que no pueden ser nominados, entonces no puedes votar por ninguno de ellos para que vaya al Duelo de Nominación de La Granja VIP.