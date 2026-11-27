Bebeshita protagonizó una de las historias sentimentales más comentadas de la segunda temporada de La Granja VIP junto a Kevyn “Bicolor” Contreras. Sin embargo, a pocos días de haber abandonado el reality de TV Azteca, la influencer compartió un peculiar video en sus redes sociales que podría dar pistas sobre cómo quedó su vínculo con el Granjero.

La ex participante de La Granja VIP publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece cantando una canción que habla sobre una decepción amorosa. Dicha publicación llega en medio de los acercamientos entre Kevyn Contreras y Gloria Murillo, una de las atletas de Exatlón México que ingresó al reality tras la eliminación de Bebeshita.

¿Cuál es la canción que compartió Bebeshita tras salir de La Granja VIP?

Se trata de “No me siento mejor”, canción de Caztro, Callejo y DAAZ que fue lanzada en febrero de 2024. La influencer interpretó puntualmente una parte de la canción en la que se manifiesta el resentimiento hacia una persona que habría generado falsas ilusiones sentimentales.

La letra también hace referencia a alguien que aseguró no estar preparado para una relación amorosa debido a que necesitaba enfocarse en sí mismo. Sin embargo, una semana más tarde, terminó mostrando a otra persona en sus redes sociales.

Si bien Bebeshita no hizo mención alguna a “Bicolor”, tanto el fragmento que eligió de la canción como el momento en el que realizó la publicación resultan llamativos. Además, añadió un mensaje adjuntado al video: “Soy mucho ambiente para la gente tibia”.

¿Qué pasa entre Kevyn “Bicolor” y Gloria Murillo en La Granja VIP?

Desde el ingreso de Gloria Murillo a La Granja VIP, Kevyn Contreras ha protagonizado distintos momentos de cercanía con la atleta de Exatlón México. Incluso, el granjero se animó a preguntarle si lo extrañaría una vez que él abandonara el reality.

Estos acercamientos se han producido durante la primera semana de competencia tras la eliminación de Bebeshita, quien había construido un vínculo sentimental con “Bicolor” durante su estadía en La Granja VIP.

De cualquier manera, hasta el momento, Bebeshita no ha confirmado que la canción estuviese dedicada a Kevyn Contreras ni que su publicación tuviera relación con los acercamientos entre el Granjero y Gloria Murillo.